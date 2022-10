Reprodução/Twitter - 30/10/2022 O presidente da Argentina cancelou os compromissos desta segunda-feira para visitar e parabenizar Lula pela vitória nas eleições 2022

O presidente da Argentina , Alberto Fernández , veio a São Paulo nesta segunda-feira (31), encontrar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A reunião acontece logo após a vitória do petista nas eleições 2022 , que ocorreu no último domingo (30). Fernández e Lula se encontraram no Hotel Intercontinental, que foi um dos locais que a equipe petistas utilizou para firmar campanha na capital paulista.

Pela manhã, a agência de notícias oficial da Argentina , Télam, havia divulgado que o chefe do executivo argentino visitaria hoje o Brasil . Fernández é o primeiro líder de estado a se encontrar com o presidente eleito.





O encontro foi registrado e postado nas redes sociais de Fernández , que ainda parabenizou Lula pela vitória acirrada nas eleições . "Todo meu amor, minha admiração e respeito, querido companheiro. Teremos um futuro que nos abraça e nos convoca", disse o líder argentino em uma publicação no Twitter.

Todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero. Tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca. @LulaOficial pic.twitter.com/XEbKPI42O0 — Alberto Fernández (@alferdez) October 31, 2022





A viagem

A viagem marcada de última hora ocorreu após o resultado da vitória de Lula . Já na noite de domingo, Fernández manifestou em entrevistas locais estar contente com o resultado, além de falar que será algo positivo para a América-Latina . Segundo a Télam, nesta mesma noite Fernández ligou para Lula para parabenizá-lo pela vitória, e marcar o encontro desta segunda-feira.

"Já lidei com ele muitas vezes, no cargo e como colega. Ele tem uma enorme peculiaridade que é a liderança autêntica , e chega em um momento em que a região passou por muitas mudanças. A chegada de Lula pode ajudar a reunificar o continente, onde a globalização está em questão e adquire outro significado", disse Fernández à Rádio Perfil.

O líder argentino foi a São Paulo as 9h, se encontrando com o líder petista por volta do meio-dia. Segundo a Télam, além de Fernández , a comitiva contava com o ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero; o secretário-geral da Presidência, Julio Vitobello; a secretária Jurídica e Técnica, Vilma Ibarra; a porta-´voz da Presidência, Gabriela Cerriti; além dos deputados Eduardo Valdés e Carlos Heller.

A visita acarretou no adiamento da posse do novo ministro do Desenvolvimento Territorial e Habitat, Santiago Maggiotti.

