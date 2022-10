Divulgação/Instagram Deputada Federal Carla Zambelli

A deputada federal eleita Carla Zambelli (PL-SP) afirmou, através das redes sociais, que será "a maior oposição" no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito presidente neste segundo turno das eleições 2022 . O petista derrotou o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) , candidato que a parlamentar apoiava.

"Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei, porque Tu Senhor Deus estás comigo. O sonho de liberdade de mais de 51 milhões de brasileiros continua vivo. E lhes PROMETO, serei a maior oposição que lula jamais imaginou ter", disse Zambelli nas redes sociais.

A deputada foi a primeira aliada de Bolsonaro a se posicionar. Até o momento da publicação desta matéria, o atual presidente permanece em silêncio em relação ao resultado das urnas.

Neste sábado (29), Zambelli se envolveu em confusão em um bairro nobre de São Paulo. Em vídeo que tem circulado nas redes sociais, a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro aparece segurando uma arma e apontando para um homem.

O episódio ocorreu no cruzamento das alamedas Lorena e Joaquim Eugênio Lima, no Jardins. O fato aconteceu em uma região próxima de onde Lula participou de um comício de campanha.

A parlamentar bolsonarista postou um vídeo em seu perfil no Instagram para relatar o que aconteceu. Segundo a deputada, ela foi agredida e por isso correu atrás dele com uma arma.

Zambelli explicou que solicitou que o homem aguardasse a polícia chegar para “dar flagrante”. Porém, o rapaz teria a agredido verbalmente e com cuspida. Ainda no vídeo, Carla contou que seu número foi vazado nas redes sociais e, desde então, tem sofrido ameaças de morte.

“Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários”, contou.

No entanto, vídeo publicado pelo jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles, é possível ver que o homem não a agride. Há um bate-boca generalizado e, no momento que um rapaz negro está indo embora, a deputada tropeça e começa a persegui-lo com seus seguranças.

Lula eleito pela terceira vez

Depois de 20 anos de sua primeira vitória, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu novamente o pleito e governará o Brasil pela terceira vez.

Ele derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro, e assumirá o Planalto a partir de janeiro de 2022. Lula foi o mais votado no segundo turno das eleições 2022. Segundo os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na noite de hoje, o petista teve mais de 60 milhões de votos (50,90% dos votos válidos).

Bolsonaro teve mais de 58 milhões de votos (49,10% dos votos válidos) e ainda não se manifestou sobre a derrota nas urnas. A expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno não foi confirmada e a eleição foi definida somente hoje. Lula irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício que tentou a reeleição não terminou eleito.

Desde o começo da campanha, em 16 de agosto, Lula aparecia em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente conseguiu reunir em sua campanha nomes que eram adversários em eleições passadas, como o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, Marina Silva, e desafetos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além deles, Lula teve o apoio do ex-ministro Joaquim Barbosa.

