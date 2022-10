Reprodução Lula em entrevista a rádio

Durante a campanha eleitoral pela Presidência , o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu criar 13 ministérios. Descontados os desmembramentos, a Esplanada sob Lula deve ter ao menos 34 ministérios .

O Ministério da Economia será dividido em quatro (Planejamento, Fazenda, Indústria e Pequena e Média Empresa). Já o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos se desmembrará em três (Igualdade Racial, Mulher e Direitos Humanos).

As pastas que o petista pretende criar são:

Planejamento (atual Economia); Fazenda (atual Economia); Indústria* (atual Economia); Pequena e média empresa (atual Economia); Igualdade Racial (atual Mulher, Família e Direitos Humanos); Direitos Humanos (atual Mulher, Família e Direitos Humanos); Mulher (atual Mulher, Família e Direitos Humanos); Segurança Pública (atual Justiça e Segurança Pública); Povos Originários (atual Justiça e Segurança Pública); Pesca (atual Agricultura); Desenvolvimento agrário (atual Agricultura); Cultura (atual Turismo); Previdência (atual Trabalho e Previdência).

Os membros da chapa de Lula apostam que ele se cercará de ex-governadores de partidos aliados para o comando dos ministérios.

Ministério da Economia

Até o momento, tanto apoiadores quanto adversários especulam sobre quem estará no comando do Ministério da Economia do próximo governo Lula.

São cotados o deputado Alexandre Padilha (PT), o senador eleito Wellington Dias (PT) e o senador Jaques Wagner (PT) – que já disse, porém, que prefere cumprir tarefas do novo governo no Senado.

Durante a campanha eleitoral, o nome do vice-Presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) foi cotado para assumir a Economia - mas ele rejeitou a responsabilidade. O mercado especula agora sobre a possibilidade de Henrique Meirelles (União Brasil) assumir a área.

Quem são os cotados?

Para atuar na área econômica, a campanha do presidente considera os aliados Alexandre Padilha (PT), Fernando Haddad (PT), Jaques Wagner (PT) e Wellington Dias (PT). Roberto Azevêdo e Simone Tebet (MDB) também fazem parte da lista.

Flávio Dino (PT) é o nome cotado para a pasta da Segurança Pública, enquanto Reginaldo Lopes (PT) pode ser o escolhido para comandar a Educação.

Alckmin, além de atuar como vice, também estará por trás das diretrizes econômicas e da articulação política.

