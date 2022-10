Reprodução/TV Globo Tarcísio diz ser importante encontro com Lula e defende 'pragmatismo'

Um dia após ser eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse, nesta segunda-feira (31), que os paulistas podem esperar "pragmatismo" do governo e confirmou a presença numa eventual reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros 26 governadores.

Lula afirmou em vários momentos durante a campanha que sua primeira medida como presidente seria reunir todos os governadores no Palácio do Planalto para discutir os interesses dos estados.

"Se tiver reunião com governadores em BSB, estarei presente. Acho importante participar. Tem que defender os interesses do estado de São Paulo", disse Tarcísio, em entrevista à Jovem Pan.

O governador eleito também declarou que "o que podem esperar da minha parte é pragmatismo". Ele agradeceu a Bolsonaro pela trajetória política, prometeu um gabinete "técnico" e disse esperar que Lula "governe para todos".

Na noite deste domingo, Tarcísio declarou que espera ter o melhor diálogo possível com Lula, "de maneira republicana".

