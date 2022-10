Reprodução / CNN Brasil - 30.10.2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em discurso após vitória no segundo turno das eleições 2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil no último domingo (31) e governará o país pela terceira vez. Diferente da sua primeira gestão, que iniciou em 2003, ele encontrará uma sociedade completamente mudada. Ao longo dos próximos quatro anos, o petista terá diversas missões para recuperar a nação.



No discurso da vitória, Lula realizou várias promessas, como pacificar o país e exterminar a fome. Também sinalizou para o setor econômico, afirmando que fará projetos de desenvolvimento e será um governante previsível para atrair investimentos internacionais.

Porém, não será nada fácil o presidente eleito alcançar todos os seus objetivos. Com o país dividido, ele precisará conquistar eleitores do atual chefe do executivo federal Jair Bolsonaro (PL).

Confira abaixo os principais desafios do Brasil

Pacificar o Brasil

Lula começará a governar o Brasil a partir de 1° de janeiro de 2023. O petista prometeu que não “existem dois Brasis” e que é preciso que o povo esteja unido para os próximos quatro anos. Ele também relatou que dialogará com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso Nacional.

Bolsonaro e o presidente eleito fizeram a disputa presidencial mais acirrada desde a redemocratização. Lula ganhou com 50,90% dos votos contra 49,10% do seu concorrente. Além disso, a maioria de congressistas é de direita, levando-o a compor com um campo diferente do que o apoiou.

“É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e Judiciário. Sem tentativas de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição”, falou Lula em seu discurso.

Saúde

O Sistema Único de Saúde foi muito exigido nos últimos dois anos por causa da pandemia da Covid-19. O SUS teve uma redução na capacidade de lidar com outros problemas de saúde pública. Milhões de brasileiros deixaram de fazer consultas e cirurgias.

Agora o presidente eleito precisará solucionar o problema apontado pela revista Lancet. Entre 2019 e 2020, ocorreu uma redução de 25% na quantidade de procedimentos médicos no SUS.

Lula ainda precisará fazer com que o Ministério da Saúde volte a ganhar protagonismo no governo federal. Nos últimos quatro anos, passaram quatro ministros pela pasta, o que afetou diversas políticas públicas da área.

Educação

A educação também passou por grandes problemas nos últimos dois anos. Lula precisará resolver o aumento da evasão escolar durante a pandemia da Covid-19. Ele precisará solucionar questões na educação básica e fundamental.

O futuro chefe do executivo federal necessitará fazer com que os alunos voltem para as salas de aula e tirar o atraso de aprendizado para quem não conseguiu ter uma boa educação durante a pandemia.

Fome

Cerca de 33 milhões de brasileiros estão passando fome, segundo estudo dos pesquisadores da Rede Penssan. Lula garantiu que esse será o maior desafio do seu governo, tanto que investirá em programas sociais.

“Nosso compromisso mais urgente é acabar outra vez com a fome. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer, ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário", falou em seu discurso.

Também trabalhará para aumentar o salário mínimo acima da inflação, o que representa um ganho real. O presidente eleito ainda quer diminuir a taxa de desemprego que há no Brasil. Atualmente, são 12 milhões de pessoas sem trabalho.

Meio Ambiente

Durante o governo Bolsonaro, o Brasil foi muito criticado por não ter políticas efetivas para combater o desmatamento. Inclusive, a Noruega parou de repassar verba para fortalecer as políticas públicas em torno da Amazônia.

Com o retorno de Lula, a Noruega garantiu que retornará a fazer o pagamento ao fundo. Lula garantiu que trabalhará para que a taxa de desmatamento caía, não apenas no bioma amazônico, mas também no Cerrado.

O futuro presidente também precisará enfrentar os garimpeiros ilegais em áreas protegidas e os ataques contra os povos indígenas.

Economia

A inflação do país segue em alta, principalmente nos produtos alimentícios. Lula deverá fazer reformas para que o Brasil tenha ganhos de produtividade. Só que para isso ocorrer, o petista precisará restabelecer a austeridade e a responsabilidade fiscal.

Lula pretende fazer uma reforma administrativa e também tributária para melhorar as contas públicas. Em seu novo governo, o futuro presidente não vai trabalhar com privatizações, política oposta ao do atual gestor.

Política externa

Lula deverá fazer uma série de viagens logo assim que assumir o poder. O futuro governante quer melhorar as relações internacionais do Brasil com vários países europeus. Também quer restabelecer uma boa relação com a China e Estados Unidos.

O petista ainda tentará colocar o Brasil novamente como protagonista da América Latina, como ocorreu no seu primeiro mandato.

