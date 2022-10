Reprodução / CNN Brasil - 30.10.2022 Lula indicará ao menos 4 ministros para o Superior Tribunal de Justiça

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá pelo menos 4 indicações ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Felix Fischer se aposentou em agosto, quando completou 75 anos, limite imposto para atuação de servidores públicos. A vaga será ocupada por um integrante da advocacia.

Laurita Vaz é a próxima a se aposentar. Ela fará 75 anos em 21 de outubro de 2023. Na sequência, se aposentam Assusete Magalhães (em 18 de janeiro de 2024) e Antônio Saldanha Palheiro (24 de abril de 2026).

Og Fernandes se aposenta em 26 de novembro de 2026, ainda dentro do próximo mandato presidencial. No entanto, como o ministro deixa a Corte perto do final do ano, é provável que não dê tempo de ter um sucessor escolhido ainda em 2026.

Mais vagas podem ser abertas, já que os atuais ministros podem deixar a Corte antes de completar 75 anos, seja de forma voluntária ou por outros motivos.

