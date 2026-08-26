Reprodução/@SPSobreTrilhos | @myhoodbr Trem apresenta falha, solta fumaça e provoca desembarque na Zona Leste de São Paulo.

Um trem da Linha 12 - Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi filmado soltando fumaça durante a operação, na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 16h, na Zona Leste da capital paulista.





Segundo relatos, o veículo de transporte de passageiros ainda tentou seguir viagem, mas voltou a apresentar problemas e precisou parar de circular. O caso aconteceu entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart.

De acordo com a CPTM, o trem seguia no sentido Brás, quando começou a soltar fumaça. Em nota, a companhia informou que se tratou somente de uma falha pontual, mas o veículo precisou ser recolhido para passar por manutenção.

Segundo a companhia, as pessoas que estavam no trem precisaram desembarcar na Estação Tatuapé e tiveram que aguardar o próximo veículo para seguirem viagem.

A CPTM não detalhou o que provocou a falha nem confirmou a origem da fumaça registrada nas imagens. A empresa pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros.

Incidentes nas vias

Nesta segunda-feira (24), um passageiro ficou ferido na explosão de um carregador portátil, conhecido como powerbank, dentro de um trem da Linha 7 - Rubi, em São Paulo. O caso aconteceu por volta das 18h, quando o veículo se aproximava da Estação Água Branca, na Zona Oeste da capital.

O passageiro, que era dono do powerbank, sofreu ferimentos na mão devido às chamas e foi encaminhado a um pronto-socorro da região para receber atendimento médico.

Parte da calça do passageiro que sofreu os ferimentos também ficou queimada na região do bolso. A concessionária que administra a via, TIC Trens, informou em nota que agentes de Atendimento e Segurança prestaram os primeiros socorros à vítima.

Descarrilamentos

Já a Linha 8 - Diamante registrou dois descarrilamentos de trem em dias seguidos, 14 e 15 de agosto, afetando o funcionamento da via durante o horário de pico em São Paulo. O primeiro correu entre as estações Comandante Sampaio e Osasco, e o segundo aconteceu perto da plataforma Julio Prestes.

O primeiro descarrilamento na Linha 8 ocorreu no final da tarde, fazendo com que a Estação Julio Prestes tivesse que ser temporariamente fechada próximo ao horário de pico na capital paulista.

De acordo com a ViaMobilidade, o trem que descarrilou estava fora de operação e transitava em baixa velocidade, quando sofreu o acidente ao passar por um aparelho de mudança de via.

O veículo estava sem passageiros no momento do descarrilamento e ninguém ficou ferido. Devido ao atraso causado pelo acidente, outras estações da Linha 8 acabaram sendo afetadas e registraram superlotação.

De acordo com a concessionária, no segundo descarrilamento, apesar de levar passageiros no momento do acidente, ninguém ficou ferido. O funcionamento da Linha 9 - Esmeralda também acabou sendo afetado.

As pessoas que estavam no trem desembarcaram nos trilhos e foram direcionadas caminhando até o terminal Comandante Sampaio, também da linha Diamante. A Estação Osasco fica localizada no centro do município e é conectada à rodoviária e ao terminal de ônibus urbanos.

Trem pega fogo

Passageiros que utilizam a Linha 12-Safira registraram um momento de terror após um vagão ter uma pane elétrica e pegar fogo no dia 23 de julho. A linha é uma das que foram concedidas à concessionária Trivia Trens, que assumiu oficialmente a operação três dias antes da ocorrência.

Um vídeo gravado por uma passageira mostra faíscas saindo da locomotiva, até que a fiação explode e é possível ver uma chama forte rodeando o vagão. Nas imagens, os passageiros gritam e começam a tentar abrir as portas para fugir do fogo.

Logo em seguida, todos desembarcaram e caminharam nos trilhos para chegar até a próxima estação; o percurso, que geralmente demora 6 minutos no transporte, tem cerca de 4 km de extensão.





O problema foi identificado como um possível curto-circuito e aconteceu próximo à estação do Brás, na região central da capital. A falha aconteceu por volta das 6h, ainda no início do horário de pico, causando transtornos para os passageiros.