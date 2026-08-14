Reprodução/redes sociais Montagem com imagens de pessoas caminhando nos trilhos e plataforma lotada após o descarrilamento de um trem na Linha 8 - Diamante.

Pelo segundo dia seguido, a Linha 8 - Diamante registra descarrilamento de trem, afetando o funcionamento da via durante o horário de pico em São Paulo. Nesta sexta-feira (14), o acidente ocorreu entre as estações Comandante Sampaio e Osasco. Na quinta-feira (13), o descarrilamento aconteceu perto da plataforma Julio Prestes.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, o descarrilamento foi registrado por volta das 17h15. Apesar de levar passageiros no momento do acidente, ninguém ficou ferido. O funcionamento da Linha 9 - Esmeralda também acabou sendo afetado.

As pessoas que estavam no trem desembarcaram nos trilhos e foram direcionadas caminhando até o terminal Comandante Sampaio, também da linha Diamante. A Estação Osasco fica localizada no centro do município e é conectada à rodoviária e ao terminal de ônibus urbanos.

Passageiros compartilharam em suas redes sociais o momento em que as pessoas que estavam no trem caminham sobre os trilhos após o descarrilamento.

Linha 8 diamante pic.twitter.com/o3ku8WaCgI — vagner estevo (@tvaggner) August 14, 2026





A linha seguiu operante, mas com atrasos maiores entre os trens, até que equipes da concessionária atuaram para a retomada da operação. Os intervalos foram regularizados por volta das 18h40 da noite desta sexta.

O acidente afetou também outras paradas da linha, como a Estação Presidente Altino, pertencente às linhas 8–Diamante e 9–Esmeralda, localizada no bairro de Presidente Altino, no município de Osasco. Pessoas que estavam no local registraram superlotação no terminal com o atraso causado pelo descarrilamento.

@spsobretrilhos

Linha 8 diamante um lixo como sempre ! pic.twitter.com/a9iouxhgMY — Priiiscy (@priiiiscy_) August 14, 2026





Quinta-feira

Na quinta-feira, o descarrilamento na Linha 8 ocorreu por volta do mesmo horário, fazendo com que a Estação Julio Prestes tivesse que ser temporariamente fechada próximo ao horário de pico na capital paulista.

De acordo com a ViaMobilidade, o trem que descarrilou estava fora de operação e transitava em baixa velocidade, quando sofreu o acidente ao passar por um aparelho de mudança de via.

O veículo estava sem passageiros no momento do descarrilamento e ninguém ficou ferido. Devido ao atraso causado pelo acidente, outras estações da Linha 8 acabaram sendo afetadas e registraram superlotação.

Por conta do descarrilamento, a ViaMobilidade orientou que os passageiros utilizassem as linhas 10-Turquesa e 11-Coral entre as plataformas Palmeiras-Barra Funda e Luz, enquanto equipes trabalhavam para retirar o trem e estabilizar a operação.

Incêndio

As linhas ferroviárias da cidade de São Paulo têm passado por diversos problemas nas últimas semanas, com a ocorrência de uma explosão recente na Linha 12 - Safira. Na quinta-feira, 23 de julho, um curto-circuito acabou causando uma falha com grandes danos a um veículo durante seu funcionamento.

Três dias após o início da concessão da linha para a Trivia, um vagão da Linha 12 foi atingido por uma explosão na fiação, fazendo com que o trem fosse cercado pelas chamas, paralisando também as linhas 13-Jade e 11-Coral.





Lentidão



Além dos acidentes, diversas linhas de São Paulo têm sofrido com lentidões causadas por diversos motivos. Na quarta-feira, 15 de julho, a Linha 12-Safira operou com velocidade reduzida e mais tempo de parada, devido a atos de vandalismo entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart.

A Linha 9-Esmeralda enfrentou problemas no dia 24 de junho devido a problemas causados por excesso de chuvas. Usuários relataram falta de energia durante o trajeto, causando maiores intervalos entre a saída dos trens.

No dia anterior, 23 de junho, atrasos foram relatados na Linha 11-Coral, que circulava em velocidade reduzida e causou atrasos, além de superlotação nas plataformas. A causa foi um problema no sistema automático de sinalização entre as estações Tatuapé e Brás, que, segundo usuários, os trens levavam mais de uma hora para percorrer de Guaianases ao centro da cidade.

Ainda, no dia 16 de junho, uma falha no sistema das portas de plataformas causou lentidão nas linhas: 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata. O erro acabou causando longas filas nos acessos aos trens.

Investimento

O Ministério da Fazenda autorizou, na quarta-feira (12), que o Governo do Estado de São Paulo receba um empréstimo de R$ 5,45 bilhões junto ao Banco do Brasil. O valor bilionário deve ser usado em sua maior parte em obras nas linhas de transporte da capital paulista.

De acordo com o governo do estado, o investimento em transporte deve ser enviado a diferentes linhas. R$ 2,26 bilhões devem ir para a Linha 6-Laranja, e R$ 962,8 milhões serão alocados nas obras de extensão da Linha 5-Lilás entre Capão Redondo e o Jardim Ângela.





Ainda do financiamento autorizado, São Paulo prevê um investimento de R$ 556 milhões em melhorias nas Linhas públicas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade, e nas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda, concedidas à iniciativa privada.

O governo do estado ainda busca mais uma liberação de verba, destinada a obras nas Linhas 2 - Verde e 4 - Amarela, mas que não estão incluídas no atual empréstimo autorizado.