Reprodução Pixabay Hong Kong proíbe o uso de power banks durante voos









O órgão regulador da aviação de Hong Kong anunciou que vai proibir o uso de power banks por passageiros durante os voos, mas decidiu não banir completamente o transporte dessas baterias na bagagem de mão, mesmo após uma série de incidentes relacionados à segurança.

Além disso, o Departamento de Aviação Civil informou nesta segunda-feira (24) que os passageiros não poderão mais guardar power banks nos compartimentos superiores das aeronaves. Segundo representantes da indústria aérea, os dispositivos poderão ser armazenados sob o assento ou no bolso à frente do passageiro.

A mudança na regra foi divulgada após o órgão demonstrar preocupação com os riscos recentes causados pelo uso de power banks de lítio a bordo. A nova norma, definida após reuniões com as companhias aéreas locais, entrará em vigor no dia 7 de abril.

“Recomenda-se que os passageiros consultem as companhias aéreas para se informar sobre as regulamentações atualizadas antes do embarque”, orientou o departamento.





Questionado sobre onde exatamente os power banks poderão ser guardados, o órgão direcionou o repórter do site My News para o guia de orientações para viajantes disponível no site oficial, sem dar mais detalhes. No entanto, fontes do setor afirmaram que os locais permitidos serão debaixo do assento ou no bolso à frente do passageiro.

Um acadêmico comentou que a cidade deveria adotar uma postura ainda mais rígida e impor uma proibição total dos power banks a bordo de qualquer aeronave.