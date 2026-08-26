Foto: Reprodução/Redes Sociais Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos, Rafael Furuyama, de 23 anos e Marcos Alberto Furuyama, 58, eram mãe, filho e pai e foram encontrados mortos

Uma família foi encontrada morta dentro de um apartamento trancado pelo lado de dentro, no bairro Água Verde, em Curitiba. Uma faca e um canivete foram achados no local, e os investigadores aguardam resultados das perícias para tentar entender o que aconteceu.

A descoberta se deu na tarde desta terça-feira (25), quando a Polícia Civil (PCPR) foi acionada por um representante do condomínio para verificar a situação do apartamento, onde estavam os corpos de, de 23 anos,, 58, e, 57.

Eles eram. Colegas de Claudia, que era médica de Unidade Básica de Saúde (UBS) em, na região metropolitana, foram até o apartamento após constatarem que ela não comparecia há dias no trabalho.

As armas brancas estavam nas vestimentas de um dos corpos. Segundo o delegado da PCPR, Ivo Viana, ainda restam muitas dúvidas sobre o que aconteceu. Contudo, o delegado destaca que, conforme a cena , não parece ter acontecido uma grande briga na casa.

Lá no local, a gente basicamente consegue limitar, se é que foi uma briga, que é um episódio que aconteceu em dois cômodos, que é onde estavam os corpos Ivo Viana, delegado da PCPR

Não haviam objetos quebrados, móveis ou objetos desalinhados, sangue ou sinais evidentes de luta. O delegado também afirma que a porta estava trancada pelo lado de dentro, sendo necessário acionar um chaveiro para entrar.





Até o momento, o último contato que alguém de fora do caso teve com a família se deu entre Claudia e uma amiga, que foi entregar uma encomenda no apartamento, mas não subiu ao local, no domingo (23).

O principal objetivo inicial é descobrir se mais alguém esteve no apartamento, ou se a dinâmica do possível crime ocorreu exclusivamente entre os familiares no apartamento.

Ainda conforme delegado Viana, se sabe que o imóvel foi levado a leilão e que um oficial da justiça teria ido ao local intimar a família, o que sugere que existia uma dívida.

Outros familiares ainda serão formalmente ouvidos nesta quarta (26). Eles estavam a caminho de Curitiba, vindos de Marília (SP).

Relatos dos vizinhos à PCPR também descartam anormalidades, seja no movimento da moradia ou por gritos, pedidos de socorro. Com isso, a principal hipótese é que tenha sido um episódio isolado entre a família.

As investigações devem prosseguir para esclarecer o que aconteceu por meio de exames periciais e de imagens de câmeras de segurança, além da escuta a outros familiares.

É uma série de dúvidas, questionamentos, que a gente só vai poder afirmar quando a gente tiver o resultado da prova técnica, dos exames periciais Ivo Viana, delegado da PCPR





Nota de pesar da Prefeitura de Araucária

A Prefeitura Municipal de Araucária (PR), onde Claudia trabalhava, publicou uma nota de pesar sobre o caso e a morte da médica, que trabalhava como pediatra da UBS CSU. Leia na íntegra abaixo:



“A Prefeitura de Araucária manifesta profundo pesar pelo falecimento de Claudia Hitomi Shimada Furuyama, profissional da saúde do Município, que atuava na UBS CSU.

Neste momento de tristeza, a Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade que conviveu com Doutora Claudia, desejando força e conforto para enfrentar esta perda.

Sua dedicação à saúde pública e o trabalho realizado junto à população de Araucária deixam uma importante lembrança entre todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la”.







