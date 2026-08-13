Motiva Trilhos Trem da linha 8 - Diamante

Um trem descarrilou na Linha 8 - Diamante, por volta das 17h30 desta quinta-feira (13), fazendo a Estação Julio Prestes ser temporariamente fechada próximo ao horário de pico na capital paulista.

De acordo com a ViaMobilidade, que administra a concessão da linha, o trem estava fora de operação e transitava em baixa velocidade. O veículo estava sem passageiros no momento do descarrilamento.

Conforme a concessionária, que administra também a Linha 9 - Esmeralda, o descarrilamento aconteceu quando o trem passava por um aparelho de mudança de via. Ninguém ficou ferido.

O descarrilamento aconteceu nas proximidades da Estação Júlio Prestes, bairro dos Campos Elíseos, no distrito de Santa Cecília, na região central da cidade. Devido ao acidente, o terminal teve que ser fechado.

Alternativa

A ViaMobilidade orienta que sejam utilizadas as Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral para se deslocar entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz.





Segundo a ViaMobilidade, ainda não há previsão de retorno para a operação na estação, que deve ficar sem funcionamento durante toda a noite desta quinta-feira.

Equipes estão trabalhando para normalizar o funcionamento o mais rápido possível. As atividades de manutenção atuam para remover o trem e liberar a estação.

A concessionária afirma que as demais estações seguem funcionando normalmente, podendo ser utilizadas pela população.

Incêndio

As linhas ferroviárias da cidade de São Paulo têm passado por diversos problemas nas últimas semanas, com a ocorrência de uma explosão recente na Linha 12 - Safira. Na quinta-feira, 23 de julho, um curto-circuito acabou causando uma falha com grandes danos a um veículo durante seu funcionamento.

Três dias após o início da concessão da linha para a Trivia, um vagão da Linha 12 foi atingido por uma explosão na fiação, fazendo com que o trem fosse cercado pelas chamas, paralisando também as linhas 13-Jade e 11-Coral.





Lentidão

Além dos acidentes, diversas linhas de São Paulo têm sofrido com lentidões causadas por diversos motivos. Na quarta-feira, 15 de julho, a Linha 12-Safira operou com velocidade reduzida e mais tempo de parada, devido a atos de vandalismo entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart.

A Linha 9-Esmeralda enfrentou problemas no dia 24 de junho devido a problemas causados por excesso de chuvas. Usuários relataram falta de energia durante o trajeto, causando maiores intervalos entre a saída dos trens.

No dia anterior, 23 de junho, atrasos foram relatados na Linha 11-Coral, que circulava em velocidade reduzida e causou atrasos, além de superlotação nas plataformas. A causa foi um problema no sistema automático de sinalização entre as estações Tatuapé e Brás, que, segundo usuários, os trens levavam mais de uma hora para percorrer de Guaianases ao centro da cidade.

Ainda, no dia 16 de junho, uma falha no sistema das portas de plataformas causou lentidão nas linhas: 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata. O erro acabou causando longas filas nos acessos aos trens.

Investimento

O Ministério da Fazenda autorizou, na quarta-feira (12), que o Governo do Estado de São Paulo receba um empréstimo de R$ 5,45 bilhões junto ao Banco do Brasil. O valor bilionário deve ser usado em sua maior parte em obras nas linhas de transporte da capital paulista.

De acordo com o governo do estado, o investimento em transporte deve ser enviado a diferentes linhas. R$ 2,26 bilhões devem ir para a Linha 6-Laranja, e R$ 962,8 milhões serão alocados nas obras de extensão da Linha 5-Lilás entre Capão Redondo e o Jardim Ângela.

Ainda do financiamento autorizado, São Paulo prevê um investimento de R$ 556 milhões em melhorias nas Linhas públicas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade, e nas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda, concedidas à iniciativa privada.

O governo do estado ainda busca mais uma liberação de verba, destinada a obras nas Linhas 2 - Verde e 4 - Amarela, mas que não estão incluídas no atual empréstimo autorizado.