Reprodução/Band Pessoas aglomeradas na plataforma esperando o trem

Na tarde desta quinta-feira (19), uma falha de energia afetou a circulação dos trens da Linha 11 - Coral da CPTM, em São Paulo. O problema gerou aglomeração nas plataformas, já que a velocidade do transporte foi reduzida, afetando principalmente a Zona Leste da capital.

A companhia informou, por meio do site oficial, que o transtornou foi causado por um problema de ordem técnica envolvendo eletricidade. "Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Guaianases, devido a problemas técnicos do sistema de energia".

Além da Linha 11, o problema também afetou as linhas 7 - Rubi, 12 - Safira e a 3 - Vermelha do Metrô, de acordo com o programa Brasil Urgente , da TV Band .

Nesta semana, uma estrutura metálica, localizada ao lado da estação Santo Amaro, na linha 5 - Lilás do Metrô , caiu no Rio Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo. Duas pessoas ficaram feridas no acidente.