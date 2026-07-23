Reprodução/TV Globo Após paralisação, polícia ajuda passageiros a deixarem trens

A Polícia Militar foi acionada para ajudar os usuários das linhas de trem que estão paralisadas em São Paulo. Os serviços foram interrompidos na manhã desta quinta-feira (23) nas linhas administradas pela concessionária Trivia.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que os agentes ajudam os passageiros a deixarem as linhas de trens. Veja:

Policiais militares auxiliando passageiros pular o muro após falha com trem na linha 12 Safira da Trivia Trens

23/07/2026 pic.twitter.com/o7ytZDGYBs — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) July 23, 2026

Nas imagens é possível ver os policiais ajudando os usuários da linha a pular um muro.

A Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem.

O fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 10h30, duas linhas seguiam paralisadas, a Linha 12-Safira e a Linha 13-Jade. Além delas, o Serviço Expresso Aeroporto também está suspenso.

Outra que apresenta problemas é a Linha 11-Coral. No momento, ela opera apenas com a circulação de trens entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera.

A paralisação consta no painel oficial divulgado pela Trivia Trens. O iG acionou a empresa para mais detalhes sobre o funcionamento das linhas, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.



