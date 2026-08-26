Reprodução/@portaldoo | @myhoodbr Homem é baleado em tentativa de roubo na Zona Norte de São Paulo.

Um homem de 48 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (26), na Rua Cônego Sangirardi, na Vila Siqueira, no Bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo. Segundo informações preliminares, a vítima saía de casa quando foi abordada.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ( SSP-SP), quando os policiais militares chegaram ao local, apuraram que a vítima foi baleada por dois suspeitos, cada um em uma motocicleta.

Resgate

O resgate foi acionado e o homem foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Até o momento não há informação sobre o estado de saúde atual da vítima.

Durante a ação, ao menos dois disparos foram feitos, e o homem foi atingido na cabeça e na mão. Apesar da abordagem, nenhum bem da vítima foi levado.

Os criminosos conseguiram fugir. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como tentativa de roubo com lesão corporal grave no 13º Distrito Policial de Casa Verde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram mobilizadas. Segundo a SSP, as investigações continuam no intuito de identificar e capturar os responsáveis pelo crime.









Violência em São Paulo

O iG tem acompanhado a onda de violência em São Paulo e os vários casos registrados recentemente.

Na sexta-feira (21), dois criminosos foram mortos após assaltar um homem na Zona Sul de São Paulo. A vítima estava entrando no carro quando foi abordada pela dupla, que estava armada.

Os assaltantes chegaram em uma motocicleta e utilizavam uma bolsa de aplicativo, simulando ser entregadores.

Durante o assalto, o homem entregou seus pertences e não reagiu. Depois que os criminosos saíram, ele entrou no carro e passou a perseguir os bandidos pelo distrito de Capão Redondo.

Na perseguição, o motorista atingiu a motocicleta, prensando os dois entre o carro e a entrada de uma residência.

O caso aconteceu por volta das 6h55, na Rua Antônio José Bentes. O motorista permaneceu no endereço para prestar esclarecimentos até a chegada da polícia.

Baleado no rosto

Por volta das 3h do mesmo dia, um homem morreu após ser baleado no rosto durante um assalto no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Eduardo Santos Alves.

Eduardo estava na rua Antonio Garcia Moya quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o roubo. A vítima reagiu e avançou em direção aos assaltantes.

Um dos criminosos atirou contra o rosto de Eduardo. Em seguida, a dupla fugiu levando o celular dele. A irmã da vítima relatou à polícia que Eduardo estava em uma festa na mesma rua com a namorada antes do assalto. As duas mulheres não ficaram feridas.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas Eduardo já havia sido levado por populares para atendimento médico.

PM mata suspeito

No dia 29 de junho, um suspeito foi baleado e morto por um Policial Militar (PM) que estava a caminho do trabalho. O oficial passava pela rua Major Natanael, próxima ao Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, quando presenciou uma tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito avançou sobre um veículo que estava parado em um semáforo e quebrou o vidro. O oficial, que passava pela rua a caminho do trabalho, viu a cena e interveio, disparando contra o infrator e o atingindo.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro ao homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local. Durante a ação, o suspeito parecia estar armado, mas, no atendimento, as autoridades concluíram que o objeto usado era, na verdade, uma réplica de uma arma de fogo.

Pouco antes do incidente, a Guarda Civil Municipal (GCM) informou que uma mulher havia abordado a viatura de agentes que patrulhavam a região, relatando ter sofrido um assalto.

O suspeito era um homem e havia levado todos os seus pertences na região da avenida Doutor Arnaldo, deixando apenas um iPad. O aparelho possui rastreamento e possibilitou que os guardas localizassem seu celular, que estava com o homem baleado.

Policial baleado

Um policial militar foi baleado após tentar impedir uma tentativa de assalto no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, na tarde do dia 7 de junho. De acordo com a PM, os criminosos abordaram duas pessoas que estavam em uma calçada.

O agente, que estava de folga e passava pelo local com a esposa, viu a ação dos suspeitos e decidiu reagir. Porém, os rapazes atiraram contra ele.

Conforme o registro, o policial foi atingido por cinco tiros, sendo dois deles no abdômen, um no braço direito e um em cada perna.

Ele foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde chegou consciente e conversando, mas precisou passar por cirurgia.

Um dos criminosos que participaram do assalto foi detido e encaminhado para a delegacia da região.