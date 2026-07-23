Reprodução/ Redes Sociais Trem da Linha 12-Safira pegando fogo, em São Paulo

Passageiros que utilizam a Linha 12-Safira, registraram um momento de terror após um vagão ter uma pane elétrica na manhã desta quinta-feira (23). A linha é uma das que foram concedidas à concessionária Trivia Trens, que assumiu oficialmente a operação nesta terça-feira (21).

O vídeo é gravado por uma passageira que via as faíscas saindo da locomotiva, até que a fiação explode e é possível ver uma chama forte rodeando o vagão. Nas imagens, os passageiros gritam e começam a tentar abrir as portas para fugir do fogo.



Logo em seguida, todos desembarcaram e caminharam nos trilhos para chegar até a próxima estação; o percurso, que geralmente demora 6 minutos no transporte, tem cerca de 4km de extensão.

Outros vídeos divulgados nas redes também mostram os passageiros sob os trilhos e as estações lotadas de pessoas.

Confira as imagens:





O problema continua

O problema foi identificado como um possível curto-circuito e aconteceu próximo à estação do Brás, na região central da capital; a falha aconteceu por volta das 6h, ainda no início da operação, mas se estende até o momento e os passageiros ainda sofrem as consequências.





Segundo o painel de funcionamento das linhas administradas pela Trivia Trens, as linhas 12-Safira e 13-Jade seguem com a operação paralisada, assim como o serviço do Expresso Aeroporto. A Linha 11-Coral, que tem o maior trajeto em extensão e que é responsável por carregar o maior número de passageiros que pegam trens na cidade, também foi afetada e está com a velocidade reduzida entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera.

As três linhas são responsáveis por ligar municípios da grande São Paulo à zonas importantes da capital e transportam entre 900 mil e 1 milhão de passageiros diariamente.





