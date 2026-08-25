Reprodução/@SPSobreTrilhos | @myhoodbr Bateria portátil pega fogo e deixa homem ferido dentro de trem em São Paulo.

Um passageiro ficou ferido na explosão de um carregador portátil, conhecido como powerbank, dentro de um trem da Linha 7 - Rubi, nesta segunda-feira (24), em São Paulo. O caso aconteceu por volta das 18h, quando o veículo se aproximava da Estação Água Branca, na Zona Oeste da capital paulista.





O passageiro, que era dono do powerbank, sofreu ferimentos na mão devido às chamas e foi encaminhado a um pronto-socorro da região para receber atendimento médico.

Nas imagens, também é possível ver que parte da calça do passageiro que sofreu os ferimentos estava queimada na região do bolso.

Após pegar fogo, a bateria portátil ficou soltando fumaça dentro do vagão, enquanto outro homem tenta apagar as chamas pisando em cima do aparelho.

Concessionária

A concessionária que administra a via, TIC Trens, informou em nota que agentes de Atendimento e Segurança prestaram os primeiros socorros à vítima.





Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência não provocou impactos na circulação dos trens e a operação da Linha 7 - Rubi seguiu normalmente.