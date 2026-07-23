Reprodução/ Redes Sociais Trem da Linha 12-Safira pegando fogo, em São Paulo

Um incêndio atingiu um vagão de trem administrado pela concessionária Trivia, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (23). O problema paralisou as operações de três linhas e causou complicações nas estações da capital paulista.

A ocorrência foi registrada cerca de três dias após a empresa assumir a concessão das três linhas, sendo elas a Linha 12-Safira, a Linha 13-Jade e a Linha 11-Coral. Além delas, a empresa administra também o Serviço Expresso Aeroporto.

A concessionária substituiu a CPTM na operação e ficou responsável pela circulação dos trens, além da manutenção e obras de melhorias.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a concessão é para os próximos 25 anos, com um investimento estimado em cerca de R$ 14,3 bilhões.

O projeto prevê a ampliação em 22,6 quilômetros das linhas, investimentos na rede aérea, na sinalização, além da implantação de equipamentos e sistemas.

O contrato foi assinado em maio de 2025.

Paralisação

Três linhas de trens de São Paulo tiveram os serviços paralisados na manhã desta quinta-feira (23).

As linhas são administradas pela concessionária Trivia. A paralisação, em duas delas, constava no painel oficial divulgado pela empresa até às 10h30.

Os trens afetados foram o da Linha 12-Safira, da Linha 13-Jade, e da Linha 11-Coral. Além delas, o Serviço Expresso Aeroporto também foi afetado e, por volta das 11h30, seguia suspenso.

Neste mesmo horário, o painel oficial informava que a operação na Linha 11-Coral e também na Linha 13-Jade já estavam normalizadas. A Linha 12-Safira opera parcialmente.

De acordo com relatos nas redes sociais, a paralisação aconteceu após um problema de abastecimento de energia.

A Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem. A ocorrência mobilizou ao menos três órgãos de segurança.

O fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado pelos bombeiros.

O iG acionou a Trivia Trens para mais detalhes sobre o funcionamento das linhas, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.



