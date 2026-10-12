O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma missa na manhã desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, na Catedral Metropolitana de Brasília, no Distrito Federal.
Flávio esteve acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de integrantes de sua campanha. A celebração religiosa faz parte dos compromissos do candidato no dia dedicado à padroeira do Brasil.
A participação ocorreu durante a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, previsto para 25 de outubro.
Quem acompanhou o senador
Também estiveram na Catedral de Brasília o candidato a vice-presidente na chapa, Alfredo Gaspar (PL), a coordenadora econômica da campanha, Daniella Marques, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e o senador Izalci Lucas (PL-DF), além de outros políticos locais.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa, Flávio ficou na primeira fileira da igreja, próximo ao padre Agenor Vieira, responsável pela paróquia, que mencionou o nome do candidato na abertura da celebração.
Flávio comemora autorização para visitar o pai
Na saída da Catedral Metropolitana de Brasília, Flávio Bolsonaro conversou com jornalistas e comemorou a decisão que autorizou a retomada das visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.
O senador relacionou a autorização ao feriado religioso e afirmou que estava feliz por poder voltar a visitar o pai.
Fiquei muito feliz que no dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia que eu tô novamente autorizado a visitar o meu pai vítima de uma injustiça.
Na sequência, o candidato agradeceu pelas orações e pela mobilização de apoiadores.
Hoje é só pra agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que tá orando, que tá rezando pelo nosso Brasil.
Agenda no feriado
A programação divulgada para esta segunda-feira previa a participação de Flávio na missa das 11h, na Catedral Metropolitana de Brasília, localizada na Esplanada dos Ministérios.
A escolha de Brasília para o compromisso religioso ocorre em meio à mobilização das campanhas presidenciais para conquistar apoio de diferentes segmentos do eleitorado, incluindo os católicos.
Polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida
A participação de Flávio na celebração acontece após a circulação de conteúdos falsos nas redes sociais que associavam o candidato a uma suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.
O senador negou a informação e afirmou publicamente que não existia proposta com esse objetivo. A desinformação repercutiu no debate político durante o período eleitoral.
Nesse contexto, as agendas religiosas dos candidatos ganharam destaque às vésperas do segundo turno. Tanto Flávio quanto Lula participaram de celebrações em Brasília neste 12 de outubro.
Dia da padroeira do Brasil
O feriado de 12 de outubro homenageia Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil pela Igreja Católica. A data é marcada por celebrações religiosas em todo o país, com destaque para as atividades no Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista.