Entre os milhares de fiéis que chegam ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, cada grupo carrega um propósito único. É o caso do “Com Maria estou”, que reúne 66 peregrinos da Paróquia Santa Luzia, na Vila Císper, ligada à Diocese de São Miguel Paulista.Todos os anos, eles caminham de São Paulo até o templo levando, além do próprio cansaço, as intenções e orações daqueles que não conseguem fazer o trajeto a pé.
A iniciativa começou com apenas sete integrantes e cresceu ao longo dos anos, sob a coordenação de Elon Charles.
Segundo ele, a ideia de levar os pedidos surgiu após experiências pessoais difíceis, que fortaleceram sua fé. Entre elas, uma doença que enfrentou, a apendicite do irmão e os episódios de tentativa de suicídio da filha.
Trazemos esses pedidos porque quando eu decidi fazer a peregrinação, eu falei para mim e para Deus: enquanto vida tiver, esses pedidos eu vou trazer. Elon Charles, grupo de peregrinos "Com Maria Estou"
Para ele, a caminhada representa a união entre espiritualidade e ação. “A oração tem que ter ação. Porque uma oração sem ação não é oração”, afirma.
Primeira peregrinação
Entre os integrantes está Thiago Moreira da Silva, também de São Paulo, que participou da peregrinação pela primeira vez após receber o convite de Alex.
Apesar das dificuldades físicas enfrentadas durante o percurso, ele conseguiu chegar ao santuário e se emocionou com a experiência.
É sofrido, é doloroso, mas consegui, e é gratificante demais Thiago Moreira da Silva, peregrino
Peregrinação
Anualmente, milhares de devotos se mobilizam em caminhadas de fé rumo às comemorações da Festa da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida.Para o ano de 2026, a projeção da empresa CCR Motiva RioSP é de receber mais de 40 mil romeiros no trecho da Via Dutra e da Rota da Luz. Essa estimativa ultrapassa os registros de anos anteriores divulgados pela empresa Motiva, que contabilizou 40.000 fiéis em 2025, 37.088 em 2024 e 35.629 no ano de 2023.
O principal obstáculo para a segurança viária reside no compartilhamento das margens da pista entre os pedestres e o tráfego pesado de caminhões e automóveis em uma das rodovias mais movimentadas do país.
Além da proximidade com os veículos, o deslocamento noturno, a ocorrência de chuvas, travessias fora dos locais adequados e o desgaste físico extremo dos devotos elevam consideravelmente os riscos ao longo da travessia.
Para prestar amparo e assistência operacional ao público, a infraestrutura articulada pela Motiva inclui 29 postos de suporte, divididos entre 23 instalações na Dutra e seis na Rota da Luz, além de 400 profissionais mobilizados.