Pedro Boaventura/iG Grupo de peregrinação "Com Maria Estou"









Entre os milhares de fiéis que chegam ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, cada grupo carrega um propósito único. É o caso do “Com Maria estou”, que reúne 66 peregrinos da Paróquia Santa Luzia, na Vila Císper, ligada à Diocese de São Miguel Paulista.

Todos os anos, elesaté o templo levando, além do próprio cansaço, as intenções edaqueles que não conseguem fazer o trajeto a pé.





A iniciativa começou com apenas sete integrantes e cresceu ao longo dos anos, sob a coordenação de Elon Charles.

Segundo ele, a ideia de levar os pedidos surgiu após experiências pessoais difíceis, que fortaleceram sua fé. Entre elas, uma doença que enfrentou, a apendicite do irmão e os episódios de tentativa de suicídio da filha.

Trazemos esses pedidos porque quando eu decidi fazer a peregrinação, eu falei para mim e para Deus: enquanto vida tiver, esses pedidos eu vou trazer. Elon Charles, grupo de peregrinos "Com Maria Estou"

Para ele, a caminhada representa a união entre espiritualidade e ação. “A oração tem que ter ação. Porque uma oração sem ação não é oração”, afirma.

Pedro Boaventura/iG Elon Charles, do grupo de peregrinos "Com Maria Estou"





Primeira peregrinação

Entre os integrantes está Thiago Moreira da Silva, também de São Paulo, que participou da peregrinação pela primeira vez após receber o convite de Alex.

Apesar das dificuldades físicas enfrentadas durante o percurso, ele conseguiu chegar ao santuário e se emocionou com a experiência.

É sofrido, é doloroso, mas consegui, e é gratificante demais Thiago Moreira da Silva, peregrino









Peregrinação

Anualmente, milhares de devotos se mobilizam em caminhadas de fé rumo às comemorações da Festa da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida.

Pedro Boaventura/iG Ponto de Apoio ao romeiro em perigrinação na Dutra

Para o ano de 2026, a projeção da empresa CCR Motiva RioSP é de receber mais de 40 mil romeiros no trecho da Via Dutra e da Rota da Luz. Essa estimativa ultrapassa os registros de anos anteriores divulgados pela empresa Motiva, que contabilizou 40.000 fiéis em 2025, 37.088 em 2024 e 35.629 no ano de 2023.









O principal obstáculo para a segurança viária reside no compartilhamento das margens da pista entre os pedestres e o tráfego pesado de caminhões e automóveis em uma das rodovias mais movimentadas do país.

Além da proximidade com os veículos, o deslocamento noturno, a ocorrência de chuvas, travessias fora dos locais adequados e o desgaste físico extremo dos devotos elevam consideravelmente os riscos ao longo da travessia.

Para prestar amparo e assistência operacional ao público, a infraestrutura articulada pela Motiva inclui 29 postos de suporte, divididos entre 23 instalações na Dutra e seis na Rota da Luz, além de 400 profissionais mobilizados.