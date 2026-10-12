Rodrigo T. Ribeiro Cristo Redentor completa 95 anos









O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é celebrado nesta segunda-feira (12) em uma data especial para o Rio de Janeiro: os 95 anos do Cristo Redentor. Inaugurado em 12 de outubro de 1931, o monumento símbolo do país teve uma programação que reuniu fé, cultura, memória e solidariedade, com celebrações religiosas no alto do Corcovado, uma mostra artística no Centro de Visitantes Paineiras e serviços gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social na Catedral Metropolitana de São Sebastião.

As comemorações começaram pela manhã, no Centro de Visitantes Paineiras, com a abertura da exposição “Cristo Redentor – Rumo aos 100 Anos”. Às 7h30, foi celebrada a missa em ação de graças pelos 95 anos do monumento e em honra a Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, e concelebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar.





Após a celebração religiosa, foi lançado um selo postal comemorativo dos 95 anos do Cristo Redentor, resultado de uma parceria entre os Correios e o santuário. A peça foi criada a partir de uma fotografia da série “Divina Geometria – Cristo Redentor”, do artista Oskar Metsavaht. A imagem em preto e branco destaca a imponência do monumento e seus braços abertos, reforçando a relação entre patrimônio, memória e identidade brasileira. O selo pode ser encomendado nas agências dos Correios em todo o país.

Exposição reúne arte e história do Cristo Redentor

A mostra “Cristo Redentor – Rumo aos 100 Anos” apresentou obras de artistas como Romero Britto, Marco Velasquez, Rafael Ferraraccio e Alexandre Pinhel, além de um vídeo especial da atriz Fernanda Montenegro. O público também pôde conhecer maquetes de diferentes fases históricas do monumento, o molde de sua cabeça, peças do acervo do santuário, medalhas comemorativas e registros jornalísticos da inauguração, em 1931.

Rodrigo T. Ribeiro Cristo Redentor completa 95 anos

Outro destaque foi a série fotográfica “O Corcovado, o Redentor e uma Oração”, da fotojornalista Claudia Martini, desenvolvida ao longo de 22 anos a partir de imagens feitas da janela de seu apartamento. O trabalho apresenta diferentes paisagens do Corcovado e do Cristo Redentor, tendo a oração do Pai-Nosso como estrutura narrativa.

Com curadoria do padre Omar, a exposição integra o projeto de formação do futuro Museu do Cristo Redentor e marca o início da contagem regressiva para o centenário do monumento, em 2031.

Ao longo do dia, também foram realizadas missas às 11h, 15h e 17h, além da Oração do Ângelus ao meio-dia. A programação incluiu ainda a cerimônia de descaracterização dos cunhos utilizados na produção das medalhas comemorativas dos 95 anos, tornando limitada a tiragem das peças.

Ação social levou serviços gratuitos à população

As comemorações também tiveram uma frente social no Centro do Rio. A Ação de Amor do Cristo Redentor reuniu serviços gratuitos na Catedral Metropolitana de São Sebastião, com atendimentos voltados à população em situação de vulnerabilidade social.

Rodrigo T. Ribeiro Cristo Redentor completa 95 anos

A iniciativa ofereceu serviços de saúde, exames, testes para hepatites B e C, orientação jurídica, apoio para emissão de documentos, encaminhamento para vagas de emprego e atividades nas áreas de empreendedorismo, educação e beleza. A programação também contou com oficinas, apresentações culturais, assistência religiosa e recreação infantil.

Durante o evento, foram servidos almoços e realizados o cortejo de Nossa Senhora Aparecida e a Oração do Ângelus, conduzidos pelo cardeal Orani João Tempesta. Na sequência, o padre Omar se apresentou com a Banda Cristo Redentor.

Rodrigo T. Ribeiro Cristo Redentor





A ação também contemplou atividades ambientais, distribuição de mudas e atendimento veterinário, com serviços como vacinação antirrábica e microchipagem de animais. Outro destaque foi a presença de uma unidade móvel do OdontoSesc, que permanecerá na Catedral Metropolitana por três meses, oferecendo atendimento odontológico gratuito e ações educativas de saúde bucal.

A programação incluiu ainda a distribuição de 600 kits de lanche para famílias atendidas, por meio do espaço “Pão em Todas as Mesas”, iniciativa realizada em parceria com entidades do setor supermercadista.

Cristo Redentor reforça mensagem de acolhimento

Para o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar, a celebração dos 95 anos reforça a missão do monumento como símbolo de fé, esperança e acolhimento.

“Queremos ser extensão dos braços do Cristo Redentor que acolhe a todos sem distinção”, afirmou o sacerdote.

Ao reunir as homenagens a Nossa Senhora Aparecida, a celebração do aniversário do Cristo Redentor e ações de assistência social, o 12 de outubro está sendo marcado pela união entre religiosidade, cultura e solidariedade. A programação também reforçou o papel do monumento como patrimônio brasileiro e ponto de encontro de visitantes e peregrinos de diferentes partes do mundo, na preparação para seus 100 anos.

Um dia especial

Para Pablo Morbis, CEO do Grupo Cataratas, esse é um dia importante para a cidade do Rio de Janeiro. “O Cristo Redentor se consolida como o principal atrativo turístico do Brasil, recebendo o maior número de visitantes no país. Mas também é um símbolo de fé, um símbolo de esperança, um Cristo que abre os braços para toda a cidade do Rio de Janeiro”, afirma.

Ainda de acordo com Morbis, o que está sendo entregue hoje é uma mostra com todo o acervo que a Igreja guarda há muito tempo, além de uma amostra de tudo o que pode ser feito e trabalhado nesse museu.

"Tem coisas superbacanas aqui, espaços muito interessantes. Temos uma sala mostrando como são feitas todas as projeções do Cristo. É uma pequena mostra do trabalho que vamos começar a fazer a partir de agora para que, no centenário do Cristo Redentor, possamos entregar, junto com a Igreja, o Museu do Cristo Redentor.”, finaliza o CEO.



