Pedro Boaventura/IG Isabelle Bianca vestida de Nossa Senhora Aparecida

Neste 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças, Isabelle Bianca, de 6 anos, visitou o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, vestida como a santa de sua devoção. Moradora de Andrelândia, no interior de Minas Gerais, a menina pediu a viagem como presente de aniversário.

Francilaine Bianca, mãe de Isabelle, conta que a filha é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Embora incentive a fé da menina, ela afirma que a iniciativa parte da própria criança.

Ela tinha me pedido de presente de aniversário vir aqui vestida de Aparecida. A festinha dela também foi de Nossa Senhora Aparecida. Até no quarto ela tem várias decorações de santos. Francilaine Bianca, mãe de Isabelle





Devoção familiar

Criada em uma família católica, Francilaine conta que sua própria devoção a Nossa Senhora Aparecida se fortaleceu em momentos difíceis. Durante a primeira gestação, ela enfrentou complicações relacionadas à toxoplasmose e temeu pela saúde do filho, hoje com 15 anos.



























A mãe também confessa que recorreu à santa durante a internação do pai, que ficou intubado por 40 dias após contrair Covid-19. Para ela, essas experiências reforçaram a fé da família.

Pedro Boaventura Isabelle Bianca, de Nossa Senhora Aparecida





Francilaine afirma que costuma visitar Aparecida todos os anos, às vezes mais de uma vez, e que pretende fazer uma peregrinação a pé no futuro.

As romarias

As romarias para Aparecida começaram logo após o encontro da imagem, em 1717, em meados do século XVIII. Segundo informações do Santuário Nacional Aparecida, em 1750 padres jesuítas já mencionavam um grande fluxo de romeiros chegando de diferentes regiões do Brasil. Dessa forma, os caminhos feitos a pé para a cidade são conhecidos pelo público há mais de um século.

Apesar de toda a mobilização pública com serviços básicos de segurança e assistência aos romeiros, havia apenas o Projeto de Lei Estadual nº 589/2024 como proposta para reconhecer as romarias à Nossa Senhora Aparecida como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado incluir o evento no Calendário Oficial de São Paulo.