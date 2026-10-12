A celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, acontece nesta segunda-feira (12).
Sendo assim, diversos fiéis devem visitar o Santuário Nacional, que fica na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Nesta data, a casa deve receber milhares de fiéis.
Neste ano, o tema da festa será "Com Maria em comunidade, conhecer e praticar a Palavra". A cidade já está movimentando fiéis de várias partes do Brasil desde o dia 3 de outubro, dia em que iniciou a novena de Nossa Senhora.
A expectativa para este ano, durante todo o período, é que a quantidade de romeiros passe dos 500 mil. Somente no Dia da Padroeira, em 2025, 152.161 devotos passaram pela Basílica.
A programação contou com missas, novena, carreatas e cerimônias religiosas, procissão e vigília.
Nesta segunda-feira (12), a programação começou na madrugada com a última vigília e o toque dos sinos, que marca o início das festividades, às 4h45.
Durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a programação conta com oito missas, incluindo a Missa das Crianças e Consagração Solene. A principal missa acontece às 9h.
A programação segue até a noite e, após a Procissão Solene, os fiéis poderão aproveitar um show pirotécnico entre as homenagens. Veja programação completa:
12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida
- 0h — Vigília Mariana
- 4h45 — Toque dos Sinos
- 5h — Missa
- 7h — Missa
- 9h — Missa Solene
- 12h — Toque dos Sinos
- 12h — Missa das Crianças
- 14h — Missa
- 15h — Consagração Solene, na Basílica Histórica
- 16h — Missa
- 18h — Missa de Encerramento
- 19h30 — Procissão Solene e show pirotécnico
A programação é transmitida ao vivo e os fiéis podem acompanhar pela televisão ou redes sociais.
Alerta de chuva
Aparecida está sob alerta laranja de perigo para tempestades. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido para toda esta segunda-feira (12).
DE acordo com a previsão, a chuva pode ser forte na região, e a cidade está sob aviso de perigo do Inmet. Sendo assim, os fiéis devem ficar em alerta para possíveis ocorrências causadas por tempestades.
O alerta laranja do Inmet indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.
Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.