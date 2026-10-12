Pedro Boaventura/iG Tempo em Aparecida, no interior de São Paulo

A cidade de Aparecida, cidade da Padroeira do Brasil, está sob alerta laranja de perigo para tempestades. O aviso é do I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido para toda esta segunda-feira (12), data do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

O feriado atrai milhares de fiéis para o município, que fica no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Somente no Dia da Padroeira, em 2025, 152.161 devotos passaram pelo Santuário Nacional. A expectativa é de que esse ano o número seja ainda maior.

Porém, de acordo com a previsão, a chuva pode ser forte na região e a cidade está sob aviso de perigo do Inmet. Sendo assim, os fiéis devem ficar em alerta para possíveis ocorrências causadas por tempestades.

O alerta laranja do Inmet indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Mesmo com chuva, a previsão indica também que o dia vai ser quente na cidade. A temperatura máxima é de 27°C e a mínima de 18°C.

Este alerta laranja, que está vigente sob a cidade de Aparecida, também abrange outras partes de São Paulo, áreas de Minas Gerais e também pontos do Rio de Janeiro.

Programação

Nesta segunda-feira (12), a programação começou na madrugada com a última vigília e o toque dos sinos, que marca o início das festividades, às 4h45.

Durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a programação conta com oito missas, incluindo a Missa das Crianças e Consagração Solene. A principal missa acontece às 9h.

A programação segue até a noite e, após a Procissão Solene, os fiéis poderão aproveitar um show pirotécnico entre as homenagens. Veja programação completa:

12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida

0h — Vigília Mariana

4h45 — Toque dos Sinos

5h — Missa

7h — Missa

9h — Missa Solene

12h — Toque dos Sinos

12h — Missa das Crianças

14h — Missa

15h — Consagração Solene, na Basílica Histórica

16h — Missa

18h — Missa de Encerramento

19h30 — Procissão Solene e show pirotécnico

A programação é transmitida ao vivo e os fiéis podem acompanhar pela televisão ou redes sociais.



