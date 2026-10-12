Foto: Ricardo Stuckert Lula durante missa de Nossa Senhora Aparecida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã desta segunda-feira (12), de uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A celebração foi realizada na capela do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília.

Lula acompanhou a cerimônia ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, e de integrantes do governo e de sua equipe política. A participação do presidente ocorreu no feriado nacional dedicado à santa, uma das principais referências da fé católica no país.

Quem acompanhou o presidente

Entre os presentes estavam a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, o ex-ministro da Educação Camilo Santana, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e Gilberto Carvalho.

Representantes de movimentos de moradia também participaram da celebração, a convite do presidente, segundo informações divulgadas pela imprensa.

Mensagem de Lula nas redes sociais

Além de participar da missa, Lula publicou uma mensagem em homenagem à padroeira nas redes sociais. O presidente compartilhou uma fotografia segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e destacou temas como fé, esperança, solidariedade e proteção às crianças.

Na publicação, Lula desejou que a santa abençoe as famílias brasileiras e que não faltem alimento, paz e esperança à população.

Compromissos do presidente neste feriado

A agenda divulgada para a manhã desta segunda-feira previa a participação de Lula na missa, às 9h, na capela do Alvorada. Também havia previsão de uma declaração à imprensa após a celebração.

A participação em uma cerimônia religiosa ocorre durante a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. A disputa pelo voto católico está entre os elementos do cenário político que envolve os candidatos.

Lula critica ofensas à padroeira ao falar com a imprensa

Após a missa na capela do Palácio da Alvorada, Lula conversou com jornalistas e afirmou que a celebração foi realizada para homenagear o Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida.

Durante a declaração, o presidente criticou o que classificou como ofensas à santa por parte de alguns religiosos e defendeu o respeito à diversidade de crenças.

Este pequeno ato religioso que nós fizemos aqui para homenagear o Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida. Sobretudo em um instante em que Nossa Senhora é ofendida por alguns religiosos que não sabem respeitar a religião dos outros.





Lula também ressaltou a importância da liberdade religiosa em uma sociedade democrática.

Em um país democrático, ninguém é obrigado a ser de alguma religião. Nós precisamos respeitar a fé, a espiritualidade e a religião dos outros.





Dia de Nossa Senhora Aparecida

Celebrado em 12 de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida é feriado nacional e homenageia a padroeira do Brasil. A data reúne missas, procissões e outras manifestações religiosas em diferentes regiões do país.

O principal centro de devoção à santa é o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, que recebe milhares de fiéis durante o período.