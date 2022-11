Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 23/05/2018 Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Nesta quinta-feira (10), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou que foi convidado para fazer parte da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . De acordo com o parlamentar, ele será responsável pela área do Desenvolvimento Regional — o primeiro deste time a ser anunciado.

"Recebi com muita honra o convite da equipe de transição para integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional. Agradeço ao presidente Lula pela confiança nessa missão tão importante. Vamos juntos, pelo povo, reconstruir o Brasil!", escreveu Randolfe nas redes sociais.

O senador afirmou que o trabalho do grupo será "essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e incluir pessoas de regiões que foram esquecidas nos últimos anos, inclusive do Amapá". "Vamos trabalhar pelo e para os que mais precisam", acrescentou.

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) , que coordenou o programa de governo de Lula e ficará responsável pelos grupos técnicos, afirmou, nessa quarta (9), que espera que nos próximos dias, os integrantes de todos os grupos sejam anunciados.

A transição do governo do atual mandatário derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro (PL) , para o do petista, terá três coordenações principais:

A transição será apoiada em três coordenações principais: Administrativa e Jurídica, sob comando do ex-deputado Floriano Pesaro (PSB); Relações Institucionais, comandada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e Programa de Governo e Núcleos Temáticos, que ficará com Aloizio Mercadante.

A coordenação geral da equipe de transição será feita pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) , à escolha de Lula .

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), vão auxiliar Alckmin na transição. A organização da posse do petista ficará sob responsabilidade da futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja , e a senadora Simone Tebet (MDB) , estará à frente da Assistência Social.

No começo desta semana, Alckmin também anunciou quatro nomes para a área da economia: André Lara Resende, Pérsio Arida, Nelson Barbosa e Guilherme Mello.

Em Cidades, foi alocado Guilherme Boulos (PSOL) e na Educação, José Henrique Paim .

Nessa quarta, o senador Humberto Costa (PT-PE) anunciou que vai integrar a coordenação de Saúde da equipe de transição junto com o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), e os ex-ministros José Gomes Temporão e Arthur Chioro.

"Recebi há pouco a informação da equipe de transição de que fui escolhido para integrar a coordenação temática da saúde. Gostaria de agradecer ao presidente Lula pelo convite e pela confiança", escreveu nas redes sociais.

