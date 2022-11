Reprodução/Twitter Randolfe Rodrigues e Lula

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) , um dos principais coordenadores da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , disse que o petista deve ter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para conseguir governar.

Randolfe disse que já começou as conversas com alguns senadores e está "otimista" na construção de uma base parlamentar que vai permitir que Lula concretize os projetos que prometeu durante a campanha.

"Ontem inaugurei diálogo com diferentes senadores. Estou muito otimista na formação da base que sustentará o governo do presidente Lula. Tenho a expectativa de que nós poderemos ter 60 ou mais senadores e 300 ou mais deputados na Câmara", afirmou o parlamentar, em entrevista à GloboNews .

O senador também afirmou que vai conversar pessoalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) . Na última segunda-feira (31), Pacheco ligou para Lula e disse estar aberto ao diálogo .

Na visão dele, o núcleo mais próximo ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não teria capacidade para se tornar maioria na oposição a Lula, que venceu o segundo turno das eleições 2022 no último domingo (30).



"O que é núcleo ideológico que pode vir a fazer oposição ao governo, na prática, não é grupo majoritário, não é maioria que foi formada, é um grupo minoritário", acrescentou. "Eu me dedicarei [para que possamos] ter a maioria necessária. Estou otimista que a construção dessa maioria necessária é possível de ser realizada."

Depois de 20 anos de sua primeira vitória, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu novamente o pleito e governará o Brasil pela terceira vez . Ele derrotou o atual mandatário, Jair Bolsonaro, e assumirá o Planalto a partir de janeiro de 2022. Lula foi o mais votado no segundo turno das eleições .

Segundo os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o petista teve mais de 59 milhões de votos. Já Bolsonaro, teve mais de 57 milhões.

