Nesta quarta-feira (9), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), se encontraram com o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , na Residência Oficial da Casa, em Brasília . Esta foi a primeira vez que o petista se reuniu com Lira após o resultado do segundo turno das eleições 2022 , em que derrotou o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) .

Lula chegou à Residência Oficial às 10h e deixou o local por volta das 11h50 de hoje.

Além de Alckmin, estiveram na reunião os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), José Guimarães (PT-CE), Odair Cunha (PT-MG), Alencar Santana (PT-SP), a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o coordenador dos grupos técnicos da transição , Aloizio Mercadante.

Um dos focos do encontro entre Lula e Lira foi a questão do Orçamento para o próximo ano, quando o petista assumir a chefia do Executivo, para saber como a chamada PEC de Transição vai tramitar no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado.

O valor previsto para que os benefícios sociais prometidos por Lula durante a campanha presidencial sejam cumpridos ainda está sendo discutido, como a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, com um adicional de R$ 150 a cada criança de até seis anos , além da questão do reajuste do salário mínimo acima da inflação , por exemplo — uma das principais propostas do petista.

Para que esses gastos sejam viabilizados, é necessário que uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) seja aprovada, já que os valores estão acima do teto de gastos.

Na saída do encontro, os dois se cumprimentaram e posaram para a imprensa, que registrou os dois dando as mãos, assim como os parlamentares que acompanhavam o presidente eleito.

Lula agora segue com a agenda em Brasília e deve almoçar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) . A aproximação com os líderes da Câmara e Senado é uma estratégia do petista é fundamental para a aprovação das propostas, além da junção de partidos aliados para compor a equipe de transição de governos e aumentar o apoio no Congresso.

O PSD ainda está em negociação com o PT para compor a base aliada e ter uma representante para participar da equipe de transição . O partido de Lula já conta com ao menos 10 outras legendas aliadas.

Mais tarde, também é previsto que o petista se encontre com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

