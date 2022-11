Foto: Isac Nóbrega/PR Primeiro pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro após eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como próximo mandatário da República

Após ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a fazer menos publicações nas redes sociais .

Quando ainda estava em campanha, o chefe do Executivo fazia, em média, 16 publicações diárias. Com a chegada do segundo turno e a vitória do rival, a média caiu para 0,8 postagens por dia. Num período de 10 dias, entre 30 de outubro a 9 de novembro, Bolsonaro só fez 8 publicações nas redes sociais. As informações são de uma pesquisa da Bites, realizada a pedido do jornal Poder360.

O levantamento da Bites mostra que Bolsonaro fazia postagens para conversar, principalmente, com a sua base. Desde 1º de janeiro de 2022, ele fez 5.083 publicações no Facebook, Instagram e Twitter.

Após a derrota, a média de publicações também caiu entre os filhos de Bolsonaro. O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fizeram, ao longo de 2022, mais publicações que o pai —6.915, 8.520 e 8.736, respectivamente.

Pela ordem, a média foi de 22 publicações por dia de Carlos, 27 de Eduardo e 28 de Flávio. Mas, assim como o pai, o volume de postagens no período de 30 de outubro a 9 de novembro caiu: 1 post por dia do vereador, enquanto os congressistas ficaram com média de 9 e 5 posts por dia.

Desde o segundo turno, Bolsonaro adotou uma postura reservada. O presidente reduziu seus compromissos e encontros com aliados no Planalto - ele teve apenas 3 compromissos fora do Alvorada na 1ª semana pós-derrota.

Além disso, as trocas com apoiadores nas redes sociais também diminuíram. Bolsonaro não fez transmissões ao vivo como costumava fazer - apenas no dia 2 de novembro, quando pediu ao seus apoiadores que desbloqueassem as rodovia s. Eles foram às ruas para protestar contra a vitória de Lula.

A última publicação de Bolsonaro foi nesta terça-feira (8), após quase uma semana sem aparecer nas redes sociais.

Candidato à Presidência em 2026

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto , afirmou nesta terça-feira (8), que o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) irá concorrer às eleições presidenciais de 2026.

“Com certeza candidato a prefeito ele não vai ser. Não tenho dúvida disso. 4 anos não são nada. Ele é novo ainda. Será nosso candidato a presidente em 2026”, disse o chefe da sigla em entrevista a jornalistas nesta tarde.

Costa Neto disse ainda que o "bolsonarismo" cresceu nos últimos anos e que é preciso não ultrapassar os limites. Para exemplificar, ele citou que não concorda com as manifestações que bloqueiam as estradas.

“O bolsonarismo está crescendo demais, é verdade, está ficando maior que o Bolsonaro. Isso nós temos que trabalhar para que o pessoal não atravesse o samba, não passe do limite. Às vezes, o cidadão está tão revoltado com o resultado [das eleições] que toma uma providência que nós não aprovamos, não apoiamos, como fechar estradas, fechar ruas”, disse o ex-deputado.

