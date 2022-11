Agência Brasil Divulgação General Paulo Sérgio Nogueira assume Ministério da Defesa

O relatório das Forças Armadas com resultado da auditoria sobre a integridade do Sistema Eletrônico de Votação do Brasil coordenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi entregue ontem pelo Ministério da Defesa e atesta a integridade do processo eleitoral brasileiro.

Porém, o documento aponta difuculdades e limitações na realização da auditoria por restrições impostas pelo TSE no acesso dos auditores a composição de todo Sistema Eletrônico de Votação — incluindo programas desenvolvidos por terceiros — além de possível risco à segurança do processo pela 'ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte'.

O documento também aponta que, com Teste de Integridade e do Projeto-Piloto com Biometria , 'não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento'.

As Forças Armadas socilitam que a Corte Eleitoral atenda às sugestões dos militares para aprimorar a segurança, como 'realizar investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte ' e 'promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas'.

O documento, que conta com 24 páginas que detalham o processo de auditoria, é assinado pelo Ministro de Estado da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira , que sugere com urgência a criação de uma comissão específica com técnicos e representantes das entidades fiscalizadoras, para acompanhar o processo eleitoral.

O relatório afirma também que durante os 'Testes de Integridade' as urnas não apresentaram nenhuma anomalia . De acordo com o TSE, o documento do Ministério da Defesa, assim como relatórios de todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontam existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral deste ano.

Leia na íntegra o relaório das Forças Armadas:

