Reproducao: Facebook Humberto Costa, senador eleito pelo PT.

Nesta quarta-feira (9), o senador Humberto Costa (PT-PE) anunciou, via Twitter, que vai integrar a coordenação de Saúde da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“ Recebi há pouco a informação da equipe de transição de que fui escolhido para integrar a coordenação temática da saúde. Gostaria de agradecer ao presidente Lula pelo convite e pela confiança” , escreveu.

De acordo com o senador, ele vai se reunir “ainda esta semana” para “discutir temas estratégicos para a Saúde” do novo governo Lula. Os trabalhos da equipe de transição estão sendo coordenados no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília (DF).

Ministro da Saúde durante o 1º mandato de Lula (2003-2005), Humberto Costa foi o responsável pela implementação do programa Farmácia Popular e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ele se junta ao deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), o médico David Uip –ex-secretário de São Paulo– e os também ex-ministros Arthur Chioro e José Gomes Temporão para comandar a agenda de saúde no período até a posse do presidente eleito, em 1º de janeiro de 2023. Os 4 são cotados para assumir o Ministério da Saúde.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.