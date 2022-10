Reprodução / Instagram - 30.10.2022 Janja votou neste domingo (30) e disse estar votando pelas vítimas de Covid-19

A socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja , votou na manhã deste domingo (30), no segundo turno das eleições 2022 , em uma escola de São Paulo. Na ocasião, a esposa do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva , disse que estava votando pelas vítimas da pandemia de Covid-19.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Janja mencionou as mortes causadas pela doença, citando sua mãe e o ator Paulo Gustavo, que foram vítimas do coronavírus .

"Hoje eu vim votar. Sexta-feira foi aniversário da minha mãe, e hoje seria aniversário do Paulo Gustavo. Minha mãe morreu de Covid e perdemos Paulo Gustavo também pela Covid. Hoje eu vim votar pelas quase 700 mil vítimas da Covid que foram negligenciadas por esse governo", afirmou Janja.

Hoje, Paulo Gustavo completaria 44 anos e recebeu diversas homenagens de amigos e fãs nas redes sociais . O h umorista morreu em maio do ano passado, após complicações da Covid-19 e faria aniversário neste domingo.

"Muitos familiares sempre lembram, têm na memória, os seus familiares que se foram por um governo que negligenciou a Covid, o tratamento, as vacinas", continuou a esposa de Lula . "Hoje, eu estou votando por eles, e por um Brasil que possa nos dar mais esperança, um Brasil mais justo, mais igual, mais fraterno, de união e de paz."

A socióloga usava uma camiseta da campanha "Faça Bonito", de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

"Hoje eu vim votar com essa camiseta porque eu acho que a gente tem o dever moral de proteger nossas crianças e adolescentes. Eu tenho falado disso ao longo das últimas semanas e não preciso me estender porque todo mundo sabe do que eu estou falando", afirmou.

Lula usou um broche com o logo da campanha durante o primeiro debate do segundo turno das eleições, transmitido pela TV Band. Internautas ligaram a escolha do objeto como uma alusão à fala do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), por ter dito que "pintou um clima" entre ele e meninas venezuelanas, de 14 e 15 anos .

Na gravação, ela citou o Papa Francisco e pediu um país "sem ódio e com menos intolerância".

Janja estava acompanha da esposa do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) , Ana Estela Haddad, da deputada eleita Juliana Cardoso e do deputado federal Alexandre Padilha.

O ex-presidente Lula chegou para votar por volta das 9h15, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo . Ele entrou direto na Escola Estadual Dr. Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, vestindo uma camisa branca e disse que, hoje, possivelmente é "o dia 30 de outubro mais importante" da vida dele.

A segunda rodada de votação das eleições ocorre neste domingo (30). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Hoje, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

