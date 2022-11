Ricardo Stuckert - 07.10.2022 Lula em encontro com senadora Simone Tebet (MDB-MS), em São Paulo

Nesta quarta-feira (9), o MDB confirmou sua participação na equipe de transição do Governo Lula . O presidente nacional do partido, Baleia Rossi , indicou cinco nomes para estarem no grupo que realizará o trabalho. Renan Calheiros e Jader Barbalho serão responsáveis por estar no Conselho Político, representando o Nordeste e Norte, respectivamente.



Os emedebistas formalizaram o nome da senadora Simone Tebet para estar na área de assistência social, representando o Centro-Oeste. A parlamentar já tinha sido anunciada pelo coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), na última terça (8).

Para representar o Sudeste, o MDB Nacional enviou o seu secretário-executivo, Reinaldo Takarabe . Para o núcleo de Indústria, Comércio e Serviços, o partido indicou o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto .

Baleia Rossi também aproveitou a manhã de hoje para explicar que a sigla poderá ter ainda mais espaço na equipe de transição. A intenção da legenda é indicar profissionais técnicos para colaborar com o grupo chefiado por Alckmin.

PT e MDB

O PT convidou o MDB para fazer parte da equipe de transição no começo da semana. O comunicado da deputada federal Gleisi Hoffmann foi feita ao lado do presidente nacional emedebista após reunião na Câmara dos Deputados.

A direção do Partido dos Trabalhadores também está conversando com o PSD, de Gilberto Kassab, e o União Brasil, de Luciano Bivar. O principal objetivo do futuro governo é formalizar alianças com siglas que não estiveram ao lado do petista durante as eleições 2022.

Baleia Rossi agradeceu o convite e revelou que conversaria com líderes do MDB para decidir se iriam aderir ao grupo. Depois do encontro, os emedebistas resolveram participar dos trabalhos.

