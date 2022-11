Reprodução/redes sociais Vereador Carlos Bolsonaro quebrou silêncio após resultado das eleições 2022

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) quebrou o silêncio nas redes sociais após o resultado do segundo turno das eleições 2022 e repostou uma publicação antiga em que ele comentava sobre censura.

O filho do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , atuou como um dos coordenadores da campanha à reeleição do pai e não publicava em sua conta do Twitter desde o último 30 de outubro, antes do resultado do pleito.

"Um regime de censura nunca começa de forma absoluta, mas com uma suposta boa causa que lhe dê legitimidade. Por isso os primeiros alvos sempre são grupos que já passaram por um intenso processo de marginalização, cujo silêncio acaba sendo considerado até um favor à 'democracia'", publicou o parlamentar.

"O problema é que depois de perseguir alguns se torna legítimo, perseguir outro se torna questão de tempo e oportunidade", afirmou, citando suposta "perseguição".

A publicação foi repostada pelo vereador um dia após deputados aliados da base bolsonarista terem as contas suspensas nas redes sociais após compartilhamento de notícias falsas .

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) , os perfis dos deputados federais Major Vitor Hugo (PL-GO), Coronel Tadeu (PL-SP), e dos deputados eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) foram retirados do ar. A decisão ocorreu após os parlamentares compartilharem o vídeo de um consultor argentino, amigo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , divulgando informações falsas sobre as urnas eletrônicas .

A medida ocorreu junto com o pedido de retirada do perfil do economista Marcos Cintra, que era candidato a vice pela candidata à presidência Soraya Thronicke (União Brasil) , no primeiro turno das eleições .

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que Cintra preste depoimento à Polícia Federal a respeito das alegações falsas sobre as urnas e o resultado do segundo turno.

Após o r esultado do pleito, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente da República , o único a se manifestar nas 24 horas seguintes foi o senador Flávio Bolsonaro . Nas redes, ele agradeceu o apoio dos eleitores e os convidou a "não desistir" do país.

Eleições

De acordo com informações do TSE, Lula foi eleito à presidência no domingo (30) com 57.259.504 votos (48,43%) . Derrotado nas urnas, o atual mandatário, Jair Bolsonaro, somou 51.072.345 votos (43,20%).

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício não foi reeleito, desde 1998 , quando foi instituída a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

Outro dado histórico, como apontou o iG , é que, desde 1989, os líderes das pesquisas de intenção de voto sempre terminaram eleitos . Além disso, Lula alcançou a maior quantidade de votos para um presidente da República eleito .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.