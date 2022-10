NELSON ALMEIDA / AFP Lula vota em São Bernardo do Campo no segundo turno das eleições / 30.10.2022

Neste domingo (30), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou mais de 60 milhões de votos no segundo turno das eleições 2022 . Essa é a maior alcançada por um candidato à Presidência da República desde a redemocratização, quando foram estabelecidas disputas eleitorais em dois turnos.



O petista recebeu 50,9% dos votos válidos com 99,80% das urnas apuradas. Faltando 0,02% das urnas para serem apuradas, o desempenho de Lula pode crescer.

Confira abaixo os números dos vencedores das eleições a presidente desde 1989:

2022: 60.341.198 de votos foram dados a Lula (PT) no 2° turno (até 21h56 de domingo)

2018: 57.797.847 de votos foram dados a Jair Bolsonaro (PSL) no 2° turno

2014: 54.501.118 de votos foram dados a Dilma Rousseff (PT) no 2° turno

2010: 55.752.529 de votos foram dados a Dilma Rousseff (PT) no 2° turno

2006: 58.295.042 de votos foram dados a Lula (PT) no 2° turno

2002: 52.772.592 de votos foram dados Lula (PT) no 2° turno

1998: 35.936.918 de votos foram dados a FHC (PSDB) no 1° turno

1994: 34.314.961 de votos foram dados a FHC (PSDB) no 1° turno

1989: 35.090.206 de votos foram dados a Fernando Collor (PRN) no 2° turno

Depois de 20 anos de sua primeira vitória, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu novamente o pleito e governará o Brasil pela terceira vez. Ele derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e assumirá o Planalto a partir de janeiro de 2023.

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício que tentou a reeleição não terminou eleito. Outro dado histórico. Como apontou o iG, os líderes nas pesquisas sempre terminaram eleitos.

Desde o começo da campanha, em 16 de agosto, Lula aparecia em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente conseguiu reunir em sua campanha nomes que eram adversários em eleições passadas, como o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, Marina Silva, e desafetos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além deles, Lula teve o apoio do ex-ministro Joaquim Barbosa.

Lula promete pacificar o país

Lula defendeu a reconciliação do país e chamou todos os brasileiros para se unirem em favor do futuro dos brasileiros. Em seu primeiro pronunciamento após a disputa mais acirrada para presidente desde a redemocratização, em 1989, o petista prometeu combater à fome e investir no desenvolvimento do Brasil.

“O povo brasileiro quer viver bem, comer bem, morar bem. Quer um bom emprego, um salário reajustado sempre acima da inflação, quer ter saúde e educação públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa. Quer livros em vez de armas. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança”, acrescentou.

Lula garantiu que trabalhará nos próximos quatro anos para acabar com a fome no Brasil. “Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome novamente”, relatou. “Precisamos reconstituir o diálogo com o Legislativo e com o Judiciário”, completou.

“Nosso compromisso mais urgente é acabar outra vez com a fome. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer, ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário”, comentou.

“Este país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar. É hora de baixar as armas, que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam. E nós escolhemos a vida”, defendeu o presidente eleito.

