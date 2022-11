Divulgação - 20/09/2022 Marcos Cintra foi vice na campanha presidencial de Soraya Thronicke.

Mais um aliado do então presidente Jair Bolsonaro (PL) teve sua conta no Twitter suspensa por alegações falsas sobre as urnas eletrônicas e o resultado do segundo turno das eleições deste ano, que elegeu Lula como presidente. Desta vez, Marcos Cintra, que foi vice na campanha de Soraya Thronicke (União Brasil) à presidência, foi penalizado.

"Há outras centenas, senão milhares de urnas com votações igualmente improváveis. Curiosamente, não há uma única urna em todo o país onde Bolsonaro tenha 100% dos votos", escreveu Cintra na plataforma antes de ser banido. "Se há suspeita em uma única urna, elas recaem sobre todo o sistema".

Ao todo, o ex-secretário especial da Receita Federal do Brasil no Governo Bolsonaro, fez sete tuítes em sequência afirmando que dúvidas sobre o sistema eleitoral são legítimas e que ele não acredita que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) seja cúmplice.

Os deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) , também tiveram suas contas no Twitter suspensas nos últimos dias por levantarem acusações sem provas sobre o resultado e a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.