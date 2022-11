Rovena Rosa/Agência Brasil - 08/10/2018 Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, falando com jornalistas

Nesta sexta-feira (4), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann , disse que a legenda está se mobilizando para acertar encontros do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), da Câmara, Arthur Lira (PP), do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

A previsão é que Lula esteja em Brasília a partir da próxima terça-feira (8) para participar dessas reuniões e acompanhar a transição de governo, que está sendo conduzida pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), à escolha do petista . As agendas, no entanto, ainda não foram fechadas.

"O próprio presidente demonstrou interesse de ter esses encontros", disse Gleisi em entrevista coletiva.

Nesta madrugada, a transição do governo do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), para o de Lula foi oficializada com a nomeação de Alckmin para o Cargo Especial de Transição Governamental .

O petista poderá formar uma equipe de até 50 pessoas para a transição. O grupo irá trabalhar nas primeiras medidas do novo governo e terá acesso a dados da administração pública.

Nessa quinta (3), Alckmin se reuniu com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil , para dar início à transição. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto.

Na próxima segunda (7), a equipe de transição terá uma reunião com Lula em São Paulo, para acertar detalhes da chamada PEC de Transição , que vai abrir espaço no teto de gastos para despesas que foram cortadas do Orçamento por Bolsonaro . A proposta também tem o objetivo de buscar garantir que as promessas feitas pelo petista durante a campanha eleitoral sejam cumpridas.

Na terça (8), Alckmin começará os trabalhos em Brasília.

De acordo com Gleisi, um dos pontos que não será negociável em relação à PEC é o reajuste do salário mínimo acima da inflação já em 2023 — uma das promessas mais fortes de Lula durante as campanhas . O valor ainda será calculado, mas o PT trabalha hoje com um reajuste de 1,34% acima da inflação.

Eleições

De acordo com informações do TSE , Lula foi eleito à presidência no último domingo (30) com 57.259.504 votos (48,43%) . Derrotado nas urnas, o atual mandatário, Jair Bolsonaro, somou 51.072.345 votos (43,20%).

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício não foi reeleito, desde 1998 , quando foi instituída a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

Outro dado histórico, como apontou o iG , é que, desde 1989, os líderes das pesquisas de intenção de voto sempre terminaram eleitos . Além disso, Lula alcançou a maior quantidade de votos para um presidente da República eleito nas eleições 2022 .

