Isac Nóbrega/PR O senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro manifestou-se, nesta segunda-feira, acerca do resultado das eleições e vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em tweet, o filho do presidente e candidato à reeleição derrotado, Jair Bolsonaro (PL), agradeceu pelo apoio dos eleitores e os convidou a "não deisitir" do país.

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022

Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado da disputa e não cumprimentou o presidente eleito, Lula. A derrota representa o fim do ciclo de reeleições entre os presidentes que se candidataram consecutivamente. É a primeira vez que isso acontece desde 1998, quando foi instituído a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

O candidato do PL recebeu 58.206.354 votos em 2022 (49,10%). Há quatro anos, 57.797.487 brasileiros (53,13%) optaram por Bolsonaro no pleito eleitoral.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.