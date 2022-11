Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Rodovias estão livres de bloqueios em todo o país

A Polícia Federal Rodoviária (PFR) informou que todas as rodovias federais do país estão livres de bloqueios, após dias de manifestações de apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , contra o resultado do segundo turno das eleições 2022 , que elegeu o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva .

O anúncio foi feito pela PRF na manhã desta sexta-feira (4) nas redes sociais. De acordo com a última publicação da corporação na noite dessa quinta-feira (3), ainda havia 24 interdições parciais no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia.

Os atos foram iniciados após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciar a eleição de Lula . Os eleitores de Bolsonaro, então, começaram a fechar estradas em todo o Brasil como forma de protesto contra o resultado do pleito.

Segundo a PRF, no total, 962 pontos de manifestações foram desfeitos no país. No entanto, ainda há 13 lugares com interdições, isto é, com o fluxo parcialmente impedido, conforme boletim divulgado às 8h55. São eles:

Amazonas: 1 interdição

Mato Grosso do Sul: 1 interdição

Mato Grosso: 4 interdições

Pará: 4 interdições

Rondônia: 3 interdições

Ainda, segundo a polícia, no Rio de Janeiro, há cerca de 100 manifestantes concentrados às margens da BR-101, na altura do quilômetro 63, na Zona Oeste da capital. A concentração está há aproximadamente 50 metros da rodovia, próximo à estrada de um quartel do Exército.

Os bloqueios começaram a ser desfeitos após o pronunciamento de Bolsonaro nas redes sociais pedindo que os manifestantes desobstruíssem as rodovias pelo Brasil, na última quarta (2) . O chefe do Executivo afirmou que a obstrução das vias prejudica o direito de ir e vir dos cidadãos.

"O fechamento de rodovias pelo Brasil, prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né, sei que vocês estão dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas", disse Bolsonaro na gravação , após dizer estar "chateado" com o resultado do pleito.

De acordo com informações do TSE , Lula foi eleito à presidência no último domingo (30) com 57.259.504 votos (48,43%). Derrotado nas urnas, o atual mandatário, Jair Bolsonaro, somou 51.072.345 votos (43,20%) .

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício não foi reeleito , desde 1998, quando foi instituída a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

Outro dado histórico, como apontou o iG , é que, desde 1989, os líderes das pesquisas de intenção de voto sempre terminaram eleitos . Além disso, Lula alcançou a maior quantidade de votos para um presidente da República eleito .

