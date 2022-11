Divulgação PT/Lula Marques - 04.11.2022 O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (esq.) cumprimenta o ministro Ciro Nogueira (dir.)

Na madrugada desta sexta-feira (04), a transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi oficializada com a n omeação de Geraldo Alckmin (PSB) para o Cargo Especial de Transição Governamental .

Lula poderá formar uma equipe de até 50 pessoas para atransição. O grupo irá trabalhar nas primeiras medidas do novo governo e terá acesso a dados da administração pública.

Nesta quinta (03), Alckmin se reuniu com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil , para dar inicio a transição. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto.

"A conversa foi muito proveitosa, objetiva. A transição já começou. […] Todo o fluxo de informações foi conversado também. E a transição será instalada com o objetivo da transparência, do planejamento e de continuidade da prestação de serviços à população", afirmou o vice-presidente.

Nesta fase dos trabalhos, Alckmin terá o auxílio de Gleisi Hoffmann, que será responsável pela parte política, e de Aloizio Mercadante, pela técnica. Eles estiveram com o vice-presidente no encontro.

A reunião teve aproximadamente 40 minutos. O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria Geral da Presidência, participou do encontro ficando responsável pela parte operacional do lado do governo Bolsonaro.

Uma lista com diversas demandas foi entregue pela equipe de Alckmin ao representante do atual governo na reunião, dentre elas, os nomes dos representantes que irão compor a equipe de transição.

Todo o processo deve ter início na próxima segunda-feira (7) no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O local será vistado nesta sexta por Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante.

Já o presidente eleito deve ir à Brasília na próxima semana. Lula participará de reuniões sobre a transição de governo e se reunirá com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

