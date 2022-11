Montagem iG / Imagens: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil e Rovena Rosa/Agência Brasil Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) vai coordenar a transição de governo com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), vai se reunir com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (3), às 14h. Alckmin foi escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a equipe de transição do governo do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), para o do petista , que assume a presidência a partir do ano que vem.

Além do ex-governador, também vão participar da conversa a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que também são da equipe de transição.

Desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff , em 2016, esta será a primeira vez que os dois líderes petistas retornam ao Palácio do Planalto. Tanto Hoffmann quanto Mercadante foram ministros do governo de Dilma.

Ela, ocupou a pasta da Casa Civil entre 2011 e 2014. Ele, ficou à frente das pastas da Ciência e Tecnologia, Educação e Casa Civil.

Ainda não se sabe se Bolsonaro estará no Planalto no momento da reunião.

Na última segunda (31), Lula escolheu Alckmin para chefiar a equipe de transição . A escolha se deu em uma reunião com Hoffmann, Mercadante e outros membros do partido em um hotel na cidade de São Paulo.

O ex-governador terá que coordenar uma equipe com 50 pessoas. A escolha dos profissionais passará por questões técnicas e políticas. Eles serão responsáveis por conversar com integrantes da gestão de Bolsonaro, derrotado nas eleições 2022 no último domingo (30) .

O anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarando que Lula é o novo presidente eleito ocorreu por volta das 20h de domingo. Bolsonaro se recolheu logo após a vitória do petista e quebrou o silêncio somente na tarde dessa terça, em discurso de duração de dois minutos , após mais de 44 horas sem se manifestar sobre os resultados do pleito.

Depois do rápido pronunciamento de Bolsonaro , Ciro Nogueira assumiu a coletiva e afirmou que daria início ao processo de transição entre os governos. A ação foi aprovada pelo presidente, segundo o ministro.

"O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que, na quinta-feira, será formalizado o nome do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país", disse o ministro.

