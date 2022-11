Agência Brasil CCBB

Nesta sexta-feira (4), integrantes da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) fizeram uma inspeção na sede onde ocorrerá o processo de transição de governo em Brasília . O Centro Cultural Banco do Brasil ( CCBB ), que foi colocado à disposição pelo governo Jair Bolsonaro para os membros petistas avaliarem possíveis alterações para a ocupação física de espaços, está foi vistoriado pelo grupo.

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann , o coordenador do programa de governo da campanha de Lula, Aloizio Mercadante, e o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), estiveram no local pela manhã.

O governo de Lula deve indicar cerca de 50 nomes para avaliar os programas e contas do atual governo, além de entrarem em um concenso debatendo a viabilidade das promessas de campanha. Os trabalhos serão iniciados a partir de segunda-feira (7) e vão ser coordenados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

A Polícia Federal também vistoriou o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para analisar quais são as medidas de proteção necessárias para o grupo que fará os trabalhos.

Na segunda, Lula deve chancelar os nomes indicados para compor o grupo da transição. O petista estará em Brasília para uma rodada de conversas que contará, inclusive, com integrantes do Poder Judiciário e do Congresso.

