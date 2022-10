Ricardo Stuckert - 07.10.2022 Lula em encontro com senadora Simone Tebet (MDB-MS), em São Paulo

Na noite deste domingo (30), a senadora Simone Tebet (MDB) parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o petista ser eleito pela terceira vez para governar o Brasil .

Nas redes sociais, Tebet comemorou a vitória e agradeceu o povo brasileiro pelo resultado do segundo turno . "Obrigada, Brasil! As urnas falaram. Venceu a democracia e a verdade. Viva o povo brasileiro! Meus parabéns, presidente Lula . A hora é de comemorar porque amanhã vai ser outro dia", afirmou no Twitter.

Obrigada, Brasil! ✊💜

Tebet anunciou apoio a Lula logo poucos dias depois do resultado do primeiro turno das eleições 2022 , no dia 5 de outubro. A senadora se manifestou após a divulgação do posicionamento do MDB, partido ao qual é filiada .



"Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade", disse Tebet em pronunciamento transmitido nas redes sociais.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva — em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil —, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente", acrescentou.

A legenda manteve posição neutra em relação aos dois candidatos que disputavam o Planalto — Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) — e liberou os membros para escolher quem iriam apoiar.

Ainda no dia do primeiro turno, após os resultados do pleito serem divulgados, Tebet disse que não iria se omitir e que já tinha uma decisão, mas que aguardaria apenas a manifestação do partido .

A senadora ficou em terceiro lugar na primeira rodada de votação , com 4,16% dos votos.

Participação em campanha

Após declarar apoio ao petista, Tebet vinha participando ativamente da campanha em busca da eleição de Lula no segundo turno das eleições .

*Em atualização



