Reprodução / TV Globo - 29.09.2022 Simone Tebet anuncia apoio a Lula no segundo turno das eleições 2022

Na tarde desta quarta-feira (5), a senadora Simone Tebet (MDB) anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2022 .

"Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade", disse Tebet em pronunciamento transmitido nas redes sociais.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva — em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil —, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente", acrescentou.

Tebet disse que decidiu anunciar a decisão mesmo tendo sido pedida por apoiadores e colegas para manter a neutralidade durante o segundo turno.

"Critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno. E continuo a reiterar as minhas críticas. Mas, pelo amor que tenho ao Brasil, pela democracia e pela Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade."

Veja a declaração:

A decisão de Tebet é divulgada após o MDB publicar, na manhã de hoje, que mantém posição neutra em relação aos dois candidatos e liberar os filiados ao partido para escolher quem irão apoiar. A legenda informou que dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos se reuniram nas últimas 48 horas para externar sua posição sobre o segundo turno.

"Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência."

Ainda no dia do primeiro turno, após os resultados do pleito serem divulgados, Tebet disse que não iria se omitir e que já tinha uma decisão, mas que aguardaria apenas a manifestação do partido .

"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo", declarou Tebet.

A senadora acompanhou a apuração das urnas no dia 2 em São Paulo.

A expectativa já era que a candidata do MDB à presidência formalizasse apoio a Lula. Ela e o petista conversaram por telefone nessa terça (4) justamente sobre o segundo turno das eleições . A ligação foi intermediada por Janja, esposa do ex-presidente.

Hoje, antes de a decisão ser anunciada, Tebet se reuniu com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula, para acertar detalhes do apoio ao petista.

Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) decidirão em 30 de outubro quem irá governar o Brasil a partir de janeiro de 2023 . Os dois foram os mais votados no primeiro turno, segundo os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Lula obteve 57.259.504 votos (48,43%). Já Bolsonaro , ficou em segundo lugar, com 51.072.345 votos (43,20%). Tebet terminou em terceiro, com 4.915.423 de votos (4,16%). O candidato do PDT, Ciro Gomes, registrou 3.599.287 de votos (3,04%).



Ontem, após o PDT anunciar apoio a Lula no segundo turno , Ciro declarou acompanhar a decisão do partido .

"Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste aos brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias", afirmou, em pronunciamento nas redes sociais , sem citar o nome do ex-presidente.

