Divulgação/Ricardo Stuckert Tebet e Lula

A ex-candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB) , afirmou que não apoia o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para receber um Ministério em um possível governo do petista. A senadora declarou voto no ex-presidente após o primeiro turno das eleições 2022 .

"Quero deixar uma coisa muito clara: ninguém fala por mim. Nunca tratei desse assunto com o PT. Nunca falei com o Presidente Lula sobre isso. Não estou nessa luta por cargo, estou pela democracia e pelo futuro dos nossos filhos. O importante é eleger o @LulaOficial

no próximo dia 30. O resto é coisa de quem não tem o que fazer", disse a senadora no Twitter.

Quero deixar uma coisa muito clara: ninguém fala por mim. Nunca tratei desse assunto com o PT. Nunca falei com o Presidente Lula sobre isso. Não estou nessa luta por cargo, estou pela democracia e pelo futuro dos nossos filhos. + — Simone Tebet (@simonetebetbr) October 20, 2022

Tebet tem ido às ruas e feito campanha para Lula mesmo sem a presença do candidato. Na última quarta-feira (19), em Brasília, ela participou de uma caminhada a favor do ex-presidente e, em seu discurso, disse que o petista é o único candidato que defende a democracia no segundo turno. Ela também criticou Jair Bolsonaro (PL) , candidato à reeleição.

“Eu estou aqui contra um presidente desumano que não ama o povo brasileiro, que não sabe e não sente a dor das pessoas, que não tem empatia e negou vacina no braço do povo brasileiro quando o povo mais precisou dele”, declarou a ex-prefeita.

A senadora anunciou apoio a Lula no dia 5 de outubro , três dias após o resultado do primeiro turno.

"Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade", disse Tebet em pronunciamento transmitido nas redes sociais.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva — em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil —, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente", acrescentou.

Segundo turno

De acordo com o TSE, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor do segundo turno das eleições , marcado para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Ainda, a pesquisa Datafolha mostrou para que lado vão os eleitores de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) no segundo turno . Os ex-candidatos à Presidência ficaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar na corrida presidencial.

O levantamento apontou que 41% dos eleitores da senadora irão votar em Lula e os 29% restantes, irão para Bolsonaro. Já entre os eleitores do ex-governador do Ceará, 40% vão para o petista e 31%, para o atual presidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.