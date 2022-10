Reprodução: youtube - 02/10/2022 Simone Tebet (MDB)

A senadora e ex-candidata a Presidência da República , Simone Tebet (MDB) afirmou, neste domingo (02), que já tem um candidato para apoiar no segundo turno das eleições de 2022 . "Não esperem de mim omissão, eu tenho um lado".

Tebet ainda pediu que os partidos os quais tem coligação, o MDB , PSDB , Cidadania e Podemos conversem e apresentem a ela qual será o apoio deles na nova rodada de eleições presidenciais.

"A palavra agora está com os presidentes do partido porque eu sou uma política que respeita o processo decisório, respeito o processo eleitoral, mas que no máximo em 48 horas vocês decidam, porque eu vou me pronunciar, tenho a responsabilidade junto com Mara (vice na chapa de Tebet)", disse a senadora.

A senadora começou o discurso agradecendo aos eleitores e dizendo que se fosse eleita, teria um governo mais inclusivo e representativo. Ela ainda mencionou que não irá se omitir no segundo turno.

"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo.", declarou Tebet.

Simone Tebet ficou em terceiro lugar na corrida presidencial . Ela teve 4% dos votos, totalizando aproximadamente 5 milhões de votos pelo Brasil. Nas pesquisas eleitorais, ela aparecia em quarto, atrás de Ciro Gomes (PDT), que alcançou 3% na disputa.

Na liderança, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 48%. Em seguida veio o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 43%. O segundo turno ocorrerá dia 30 de outubro.

