O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou o candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) na contagem dos votos às 18h44. O comitê gravou o momento em que ocorreu a virada. Entre gritos, choros e aplausos, aliados políticos do petista vibraram com a primeira colocação nas eleições 2022 .



O deputado federal Márcio Macêdo, que estava no local, compartilhou a cena, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) aparece chorando e o deputado federal André Janones (Avante-MG) comemorando.

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa, aplaudiu sorridente a virada. Outros aliados se abraçavam e gritavam muito com a primeira colocação na corrida presidencial. Lula não é visto no vídeo. "Virou... o Lula virou, virou", gritou uma pessoa que não foi identificada.

Não foi apenas o comitê petista que teve muita comemoração. Fogos de artifício e panelaço foram realizados por apoiadores do petista por todo o Brasil. Nas redes sociais, fãs de Lula publicaram vídeos do exato momento em que ocorreu a saída do ex-presidente da segunda colocação para o primeiro lugar.

Logo que as urnas abriram, Lula apareceu em primeiro lugar por causa da votação dos brasileiros que moram no exterior. Porém, poucos minutos depois, Bolsonaro abriu vantagem e seguiu na primeira colocação por cerca de três horas.

Lula é o novo presidente do Brasil

Depois de 20 anos de sua primeira vitória, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu novamente o pleito e governará o Brasil pela terceira vez. Ele derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e assumirá o Planalto a partir de janeiro de 2023. Lula foi o mais votado no segundo turno das eleições 2022. Segundo os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na noite de hoje, o petista teve mais de 59 milhões de votos (50,8% dos votos válidos).

Bolsonaro teve mais de 57 milhões de votos (49,1% dos votos válidos) e ainda não se manifestou sobre a derrota nas urnas. A expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno foi confirmada e a eleição foi definida hoje. Lula irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício que tentou a reeleição não terminou eleito. Outro dado histórico. Como apontou o iG, os líderes nas pesquisas sempre terminaram eleitos.

