Flickr/Rodrigo Garcia Atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) comentou a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno das eleições de 2022 .

"Desejo sucesso a Tarcísio de Freitas. Faremos a transição que o povo de São Paulo espera, com transparência e diálogo. Entregarei um Estado pronto, para um inédito salto de desenvolvimento, contas em dia e mais de R$ 30 bilhões para investimentos", disse Garcia através do Twitter neste domingo (30).

Tarcísio de Freitas venceu o adversário Fernando Haddad (PT) no segundo turno, com mais de 55,2% dos votos válidos, contra 44,7%. Cerca de 99% das urnas já foram apuradas.

O tucano decidiu apoiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas após ter ficado em terceiro lugar no primeiro turno das eleições.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", afirmou Garcia no dia 4 de outubro.

Tarcísio iniciou a disputa do segundo turno favorito após ficar em primeiro lugar no primeiro turno e liderar as pesquisas de intenções de votos. Será a primeira vez que os paulistas serão governados por uma liderança que não é filiada ao PSDB. A última vez que isso ocorreu foi em 1994, quando Luiz Antônio Fleury Filho, do MDB, era o governador.

Freitas iniciou a disputa tentando quebrar a hegemonia tucana e não permitir que o Partido dos Trabalhadores ocupasse o Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez. O ex-ministro levantou a bandeira de representante de Bolsonaro, mas de forma tímida para evitar alta rejeição.

Quem é Tarcísio de Freitas



Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, tem 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia.

Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura. Seu vice será o administrador Felicio Ramuth (PSD).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.