Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi

Na manhã desta quarta-feira (5), o MDB publicou a decisão de se manter neutro em relação às eleições 2022 e liberou os filiados ao partido para escolher quem irão apoiar no segundo turno: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o presidente Jair Bolsonaro (PL) .

O veredito foi publicado nas redes sociais da sigla e assinado pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi .

"Nesta eleição geral, apresentamos um projeto independente e equilibrado, fora da polarização, brilhantemente liderado por nossa candidata Simone Tebet . Não há a menor dúvida de que ela se consolidou como uma liderança nacional", afirma o texto.

O partido informou que dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos se reuniram nas últimas 48 horas para externar sua posição em relação ao segundo turno .

"Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência."

A legenda acrescentou que, seja qual for o resultado, vai cobrar do vencedor "o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito".

A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet , deve manifestar apoio a Lula ainda hoje. Ela e o petista conversaram por telefone nessa terça (4) justamente sobre o segundo turno das eleições . A ligação foi intermediada por Janja, esposa do ex-presidente.

No dia do primeiro turno, após os resultados do pleito serem divulgados, Tebet disse que não iria se omitir e que já tinha uma decisão, mas que aguardaria apenas a manifestação do partido .

"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo", declarou Tebet.

Por outro lado, a senadora e vice da chapa de Tebet, Mara Gabrilli (PSDB), anunciou isenção e disse que não vai votar em nenhum dos dois candidatos ao Planalto.

"Não dou meu voto para nenhum dos dois. Fico ao lado dos brasileiros e apoiarei o governo que defender meus ideais de país: inclusão, ciência, combate à fome e a desigualdade. Serei oposição sensata. Serei sempre construção", afirmou Gabrilli nas redes sociais.

