O candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro (PL) , Walter Braga Netto (PL) afirmou estar confiante na vitória do atual presidente neste segundo turno das eleições 2022 .

Usando a camisa verde e amarela da seleção brasileira de futebol, o ex-ministro da Defesa afirmou: "Estou confiante. Vi em Minas Gerais, vi no Nordeste... Estou muito confiante".

Braga Netto votou em uma agência bancária em Copacabana, no Rio de Janeiro pouco depois das 8h. Ele ainda afirmou que iria viajar para Brasília para acompanhar a apuração de votos com o presidente.

Bolsonaro também votou no Rio de Janeiro neste domingo (30). Ele chegou às 7h49 na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio.

Acompanhado de batedores, um helicóptero, equipes da polícia militar, polícia do Exército e Polícia Civil, o candidato à reeleição votou com uma camisa amarelo com a inscrição "Brasil".

O candidato à reeleição estava acompanhado do vice na chapa dele, Braga Netto, do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema do Partido Novo, e de outras lideranças locais.

Quem é Braga Netto?

Walter Souza Braga Netto é um militar da reserva e político brasileiro. Nascido em 11 de março de 1956, em Belo Horizonte (MG), ele também se formou na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) e na Escola de Educação Física do Exército.

Em fevereiro de 2020 foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. Esta foi a primeira vez desde a ditadura militar que um militar assumiu o cargo. Ele permaneceu na função até março de 2021.

Em abril de 2021, o candidato a vice assumiu o cargo de ministro da Defesa do governo federal, deixando a função este ano para concorrer nas eleições ao lado de Bolsonaro.

Resultado das eleições

A apuração dos votos será iniciada a partir das 17h em todo o Brasil . Pela primeira vez desde a redemocratização foi unificado o horário de abertura e fechamento das seções eleitorais em todo o país. O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

