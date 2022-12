Montagem iG / Imagens: reprodução/Instagram Jovem teve rosto cortado enquanto dormia durante viagem de ônibus

Uma jovem de 23 anos teve o rosto cortado enquanto dormia em uma viagem de ônibus na Bahia . A mulher precisou levar 18 pontos na bochecha devido ao ferimento, que foi profundo. Nas redes sociais, ela compartilhou o vídeo da câmera de segurança do veículo, que flagrou o momento em que ela foi atacada .

Nas imagens, é possível ver a mulher sentada atrás dela no ônibus se levantando rapidamente, aproximando-se do assento em que Stefani Firmino estava e fazendo um gesto abrupto em sua direção.

O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro e, após a ação, a polícia chegou a prender uma faca que estava com uma passageira do ônibus . O material foi enviado para perícia, mas, por falta de provas que ligassem a mulher ao ataque , ela não foi presa.

A gravação das câmeras de segurança foram entregues à polícia e serão analisadas. Devido à qualidade das imagens, no entanto, não é possível ver com clareza o momento em que o rosto da jovem foi ferido.

Os policiais também não confirmaram que a mulher que portava a faca é a mesma que aparece no vídeo se aproximando da vítima.

Na publicação, Stefani disse que graças à "intensa mobilização" nas redes sociais, a empresa de ônibus liberou as imagens do momento do ataque.

"A gravação não deixa dúvidas de que não houve qualquer discussão ou transtorno entre eu e ela. Pelo contrário, ela simplesmente se levantou e utilizou a faca que carregava para me cortar enquanto eu dormia", escreveu.

"O ataque foi gratuito, brutal e cruel. Ainda estou muito assustada com tudo e tentando absorver o que ocorreu. Agora estamos aguardando o encerramento das investigações para que a justiça seja feita e essa criminosa seja punida", acrescentou.

Caso a autoria do crime seja comprovada, a suspeita poderá ser indiciada por lesão corporal.

O ataque

De acordo com Stefani, o ataque ocorreu enquanto ela retornava de Recife para Salvador em um ônibus interestadual. O embarque ocorreu às 18h15, com previsão de chegada para 7h40.

Ela disse que estava dormindo durante a viagem e acordou por volta das 5h com uma "dor muito forte no rosto". "Ao passar a mão, verifiquei que estava coberta de sangue. Alguém havia me cortado violentamente no rosto".

Depois que a estudante de enfermagem percebeu o que tinha acontecido, ela se levantou e foi até a poltrona de uma amiga que viajava com ela, que a ajudou com os primeiros socorros e acordou os demais passageiros.

Conforme o relato da vítima nas redes sociais, ela seguiu para a delegacia mais próxima, onde colheram o depoimento de algumas pessoas que estavam no ônibus e encontraram uma faca com uma das passageiras.

A suspeita, porém, foi liberada, porque, segundo a polícia, "não havia elementos suficientes para decretar a prisão preventiva", afirmou Stefani.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.